‘Esta Navidad se siente tan fría con tu ausencia’: Grecia Quiroz recuerda a Carlos Manzo en Nochebuena

En medio de celebraciones navideñas, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, compartió un emotivo mensaje para recordar a su esposo Carlos Manzo, quien fue asesinado a balazos el pasado 1 de noviembre en plena celebración de Día de Muertos.

La presidenta municipal de Uruapan expresó el vacío que dejó su partida y el dolor de enfrentar una Navidad sin él. “Esta Navidad se siente tan fría con tu ausencia. Jamás imaginé que nos hicieras falta un día; siempre idealicé el resto de mi vida a tu lado para ver crecer a nuestros hijos”, escribió en Facebook.

Quiroz confesó que, aunque intenta mantenerse fuerte, le resulta imposible no extrañar la esencia y presencia de Carlos Manzo. Aseguró que seguirá honrando su memoria y que el amor que siente por él permanecerá para siempre.

En su mensaje también aprovechó para enviar buenos deseos a los pobladores del estado: “Que Dios bendiga a Uruapan, a Michoacán y a todo México”. Además, hizo un llamado a la reflexión en estas fechas, invitando a las personas a abrazar a sus seres queridos, recordando que “nunca sabrán cuándo será la última vez”.

Finalmente, la alcaldesa pidió evitar prácticas peligrosas durante las celebraciones decembrinas, como disparar al aire, para prevenir pérdidas de vidas inocentes, y cerró su mensaje con un homenaje a Carlos Manzo, a quien describió como “el hombre más fuerte y valiente”.

Grecia Quiroz insiste en investigar a Morón, Godoy y Nacho por asesinato de Carlos Manzo

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, no descartó contender rumbo 2027, pero subrayó que su principal objetivo es dar resultados como alcaldesa y desenmascarar a quiénes están detrás del asesinato de su esposo, entre quienes volvió a señalar a Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos.

En entrevista, Grecia Quiroz admitió que encabezó la alcaldía expuesta a la crítica, pese a la cual decidió ocupar la alcaldía de Uruapan en medio del dolor y el miedo en honor a Carlos Manzo.

“Hoy han salido de mí y por él las ganas de hacer justicia, en medio del miedo de que alguien pueda agredir a mis hijos aquí vamos, ya desde antes estábamos en medio del riesgo; Carlos siempre se despedía de nosotros, de sus hijos, como si no fuera a volver a verlos”, dijo.

A decir de Grecia Quiroz, Carlos siempre fue un político incómodo cuando fue diputado, un hombre libre, él siempre supo el riesgo, su manera de hacer política, nunca dejó de encarar, y si él veía injusticias salía a combatirlas.

La alcaldesa confesó que no le gustaría postularse en 2027 porque quisiera estar con sus hijos y porque la política “es una cochinada”, pero asumió que tiene una responsabilidad, e incluso no descartó que al llegar a algún cargo pudiera tener acceso a conocer quién mató a Manzo.

También dijo que no está conforme con los resultados de las investigaciones, pues, dijo, es necesario investigar a personas que Carlos Manzo señaló en vida como adversarios, y ellos son: Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio, Nacho, Campos.

Con información de Quadratín