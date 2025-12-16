¿Carlos Bautista, amigo de Carlos Manzo, ‘destapa’ a Grecia Quiroz para gobernar Michoacán? Esto dijo

Carlos Bautista Tafolla, amigo de Carlos Manzo, expresó su respaldo a Grecia Quiroz como parte del Movimiento del Sombrero.

El diputado Carlos Bautista Tafolla, amigo de Carlos Manzo, dio algunas pistas sobre cuáles serían los próximos pasos políticos en el Movimiento del Sombrero con Grecia Quiroz al frente.

Sin embargo, dijo que por el momento, la viuda de Manzo no aspira a la gubernatura de Michoacán, pero a él sí le gustaría que ocupara ese puesto político.

“No es algo que Grecia esté pensando en este momento, yo la he estado tratando de empujar. A mí me gustaría seguir el legado de Carlos, seguir lo que él quería”, agregó en entrevista con Azucena Uresti.

El tema de las supuestas aspiraciones de Grecia Quiroz a la gubernatura de Michoacán quedó sobre la mesa tras los señalamientos del senador Gerardo Fernández Noroña quien aseguró que a la viuda de Manzo “se le despertó la ambición”.

Mientras que, al ser cuestionado sobre si él buscaría la presidencia municipal de Uruapan, el legislador Carlos Bautista lo descartó, pero afirmó que mantendrá su apoyo tanto al movimiento como a Grecia Quiroz.

‘Grecia Quiroz se convirtió en mi líder moral en ausencia de Carlos Manzo’

“Para mí Grecia toma la posición de Carlos Manzo, Grecia se vuelve mi líder moral y yo lo que quiero es que se cumpla ese legado en honor a Carlos”, aseguró Carlos Bautista Tafolla.

El amigo de Carlos Manzo admitió que si ella no buscara la gubernatura, no sabe quién sería el perfil ideal para mantener el liderazgo del Movimiento del Sombrero, aunque tampoco descartó que él ocupe algún puesto similar como aspirante a gobernador o a presidente municipal de Uruapan.

“Si ella no quisiera, quién sería, no sé, porque a mí me gusta mucho el tema legislativo que me permite no depender económicamente de la política, pero sin duda alguna yo no voy a dejar que llegue ningún delincuente a gobernar, eso lo pueden tener por seguro”, añadió.

Bautista Tafolla puntualizó que él no quiere ser alcalde de Uruapan, pero tampoco permitirá que el municipio ni el estado sea “gobernado por delincuentes”

Carlos Bautista Tafolla impulsa Ley Manzo

Como una forma de continuar con el legado de su amigo Carlos Manzo, Bautista Tafolla impulsa en el Congreso de Michoacán la Ley Manzo que llevará el nombre del exalcalde de Uruapan.

Dicha Ley está compuesta de distintas iniciativas que incluyen la protección a alcaldes, así como castigos más severos para quienes ataquen a los presidentes municipales.

Otro de los puntos incluye castigar también a familiares de jóvenes y adolescentes que cometan delitos de alto impacto.

En las iniciativas se incluye que cada 1 de noviembre se recuerde a Carlos Manzo en Michoacán, así como que su nombre quede inscrito en letras doradas dentro del Congreso michoacano.