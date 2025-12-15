Ley Carlos Manzo: ¿De qué trata la iniciativa propuesta en el Congreso de Michoacán?

El amigo de Carlos Manzo propuso una Ley en honor al exalcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre.

El asesinato de Carlos Manzo dejó una ‘huella’ de indignación en Uruapan y en los michoacanos, por lo que su amigo y compañero, el diputado Carlos Bautista Tafolla, promueve una Ley que lleve el nombre del exalcalde.

“Lo que él ya no alcanzó a ver, nos toca a nosotros continuarlo. Esta ley lleva tu nombre tocayo, porque tú fuiste quien denunció cada injusticia mientras el gobierno te dejaba solo, tu nombre merece estar grabado aquí, en letras doradas, aquí en este Congreso, para que la verdad tenga rostro”, dijo como parte de su discurso al presentar la Ley.

Bautista Tafolla detalló que se trata de una serie de iniciativas para proteger a los ediles, candidatos independientes y castigar delitos que tienen penas menores y por eso son utilizados por el crimen organizado como un arma a favor.

“Nunca necesitaron partidos, nunca necesitaron estructuras pagadas. Iniciaron solos y se rodearon de personas con la misma convicción, personas que entendieron que el bienestar colectivo vale más que cualquier comodidad individual”, se refirió Bautista a los luchadores sociales.

¿Cuáles son las iniciativas propuestas para la Ley Carlos Manzo?

Carlos Bautista Tafolla, amigo de Carlos Manzo, enlistó las iniciativas que integran la Ley Carlos Manzo para castigar a los corruptos y, en cambio, proteger la paz.

“Está escrito en la memoria de este país, cuando México toca fondo, despierta”, agregó el diputado. Estas son las iniciativas enlistadas por Carlos Bautista Tafolla:

Seguridad federal para alcaldes amenazados. Los presidentes municipales deberán presentar pruebas o la solicitud mediante un oficio. Trámites accesibles para la legítima defensa, lo que incluye hacer más accesible la compra de armas. Castigos reales a adolescentes que cometen delitos graves como homicidio, feminicidio, secuestro. Penas severas para quien asesine a un edil, de 35 a 65 años de cárcel en Michoacán. Candidaturas independientes sin tantas trabas porque “la democracia no es propiedad de partidos” Que la Fiscalía esté obligada a dar avances públicos cada mes tras el asesinato de algún funcionario. Cero tolerancia a uniformes o vehículos falsos usados por delincuentes, así como endurecer las penas Cárcel para familiares que encubran a un criminal, sin importar su edad ni el delito.

Además, se solicitaron los acuerdos para inscribir en letras doradas el nombre de Carlos Manzo en el Congreso de Michoacán. Así como que se le recuerde cada 1 de noviembre y en todos los municipios del estado se ice la bandera a media asta y actos cívicos.

“Cuando matan a un valiente, nace una Ley”, agregó el diputado Bautista Tafolla quien aseguró que el Movimiento del Sombrero no es parte de la izquierda sino solo del pueblo.

Amigo de Carlos Manzo recibe críticas por propuesta de la Ley Manzo

A través de redes sociales, el amigo de Carlos Manzo aseguró que desde la presentación de las iniciativas de la Ley Manzo fue criticado; sin embargo, dejó claro que no se dejará intimidar.

“Eso fue lo que propuse el día de ayer en el Congreso del Estado, y muchos me dijeron que estaba mal, que no me iban a apoyar. Yo quiero que los diputados sepan que piensa la gente que voto por ellos. A mí me importa lo que piense el pueblo, me debo a ellos, no a ningún partido político”, dijo.

Bautista Tafolla agradeció también las muestras de apoyo que le hacen los ciudadanos en la calle y reconoció que hay acciones criticadas por el mismo Congreso y advirtió que se mantiene latente el riesgo de ser atacado.

Carlos Bautista es uno de los integrantes más activos del Movimiento del Sombrero y quien ha alzado la voz para exigir justicia tras la muerte de Carlos Manzo el pasado 1 de noviembre.