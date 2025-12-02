A un mes del asesinato de Carlos Manzo: ¿Quiénes estarían en la ‘lista negra’ de los cárteles en Uruapan?

El alcalde del municipio de Uruapan, que fue asesinado el 1 de noviembre pasado durante un evento público por el Día de Muertos,

Un mes después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, se ha arrestado a al menos siete personas que formaban parte de su escolta; se ha procesado a Jorge Antonio ‘N’, alias ‘El Licenciado’, señalado como presunto autor intelectual, e incluso se dio con los tiradores, sin embargo, aún hay inquietud en el municipio de Michoacán.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció hace dos semanas que el jefe de escoltas de Carlos Manzo se encuentra prófugo de la Justicia.

Apenas el viernes, la Fiscalía General del Estado de Michoacán anunció la detención de siete escoltas por su probable participación en el asesinato de Manzo, pero en total eran ocho los acusados.

¿Quiénes estarían en la ‘lista negra’ de los cárteles en Uruapan?

Este martes 2 de diciembre, el columnista Raymundo Riva Palacio señaló que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien se le vinculó con el crimen de Manzo, “ya decidió asesinar a cuatro personas muy cercanas” al alcalde.

Según el periodista, la presunta ‘lista negra’ del crimen organizado muestra que los acuerdos político-criminales en Michoacán no se rompieron y que continuarán eliminando los obstáculos que se crucen con sus negocios.

Carlos Bautista Tafolla

En su columna ‘Uruapan, la lista de la muerte’, señala que esta la encabeza el diputado local y amigo de Carlos Manzo, Carlos Bautista Tafolla, quien ha reclamado desde el Congreso local la poca seguridad con la que cuentan en el municipio y que incluso ha denunciado amenazas en su contra.

También se convirtió en el principal asesor de Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y que tomó el cargo como alcaldesa tras el asesinato de su esposo.

“Tras el asesinato, denunció amenazas y dijo en una entrevista de radio que había escuchado a personal de la fiscalía michoacana decir que ‘ya deberían de chingarse a este presidente’. Sucedió”, cuenta Riva Palacio.

El diputado local y amigo de Carlos Manzo, Carlos Bautista Tafolla. (Foto: Facebook)

Esteban Constantino

El segundo en la lista es Esteban Constantino, quien resultó herido en el atentado. Fue diputado federal por Morena y Manzo, como alcalde electo, lo nombró –fue el primero de su gabinete– secretario de Obras y Movilidad de Uruapan.

¿Por qué este funcionario? El periodista señala que el cargo de Constantino es importante debido a que el crimen organizado ha intentado controlar “los permisos de construcción y cuáles son las empresas que pueden proveer de los materiales, así como el control de los transportes para el trasiego de drogas o aguacates controlados por los cárteles”.

“Ahí se tejen fuertes redes de corrupción al mover dinero, contratos, permisos y control territorial, y es una de las dependencias municipales que suelen tener uno de los mayores presupuestos y menor supervisión pública”, señala Riva Palacio.

Esteban Constantino, secretario de Obras y Movilidad de Uruapan. (Foto: Facebook)

Omar Hernández

El tercero en la ‘lista de la muerte’ es Omar Hernández, el director de Patrimonio Municipal de Uruapan, cuyas tareas incluyen evitar que los negocios operen sin licencias y cumplan los horarios establecidos.

“La dependencia a su cargo tiene una lógica estratégica al ser la responsable de administrar la tierra, los permisos y la legalización de las propiedades, que son activos cruciales para el crimen organizado para lavar dinero, registrar propiedades con prestanombres, inflar o subvaluar predios para justificar ingresos y adquirir terrenos sin dejar rastro real del dueño”, explica en su columna.

Omar Hernández, el director de Patrimonio Municipal de Uruapan. (Foto: Facebook)

Guadalupe Mendoza Arias

La cuarta persona integrada en la relación es la diputada federal por el Distrito 9 de Uruapan, Guadalupe Mendoza Arias, conocida como Lupita Arias, se trata de la única congresista independiente por Michoacán.

Según el columnista, el trabajo de Arias se asocia con “promesas de transparencia, combate a la corrupción, atención a víctimas de violencia, defensa de derechos y un giro contra las estructuras tradicionales del poder”.

“Su perfil independiente, crítico al statu quo, la coloca como un agente con potencial de cambio real en el estado, y representa, por ende, una amenaza para el crimen organizado”, indicó el periodista Raymundo Riva Palacio.

La diputada federal por el Distrito 9 de Uruapan, Guadalupe Mendoza Arias, conocida como Lupita Arias. (Foto: Facebook)

¿Por qué se tiene en la vista a estas cuatro personas?

Según el columnista, estas cuatro personas “son las figuras más visibles de un proyecto opuesto al control narcopolítico, con una narrativa de justicia social que puede romper dinámicas de colusión entre política, poder local y crimen organizado, lo que implicaría pérdidas para quienes lucran con esas redes”.

“Por encima de ellos está la alcaldesa Quiroz, pero la información de inteligencia a la que se tuvo acceso no la incluye en la lista de la muerte. Nadie del Movimiento del Sombrero, sin embargo, está seguro”, asevera.