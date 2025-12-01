Juan, hermano de Carlos Manzo, dice que Movimiento del Sombrero crecerá... pero ‘no será fácil’

Tras el asesinato de Carlos Manzo, el Movimiento del Sombrero podría crecer, consideró su hermano.

Juan Manzo, quien es subsecretario de Gobierno de Michoacán y hermano de Carlos Manzo, consideró que el homicidio del alcalde de Uruapan causó cambios en el estado. Además, apuntó que el Movimiento del Sombrero enfrentará desafíos en el futuro próximo si quiere consolidarse como fuerza política.

Al respecto del Movimiento del Sombrero que encabezaba su hermano en Uruapan, Juan Manzo consideró que al grupo político le falta organización.

“Tendrán que organizarse. Si realmente quieren trascender políticamente, no será sencillo, pero tienen la capacidad para lograrlo. Deben establecer un planteamiento claro: hacia dónde van, qué buscan, cuál es su proyecto político. Si lo definen, creo que tendrán muchas posibilidades de seguir participando en la política electoral“, apuntó en entrevista con Ciro Gómez Leyva este lunes.

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado el pasado 1 de noviembre durante un evento público. Su esposa, Grecia Quiroz, fue elegida días después para continuar con su gobierno.

Carlos Bautista Tafolla, diputado local de Michoacán, afirmó que el Movimiento del Sombrero tiene una ruta clara rumbo a las elecciones intermedias de 2027 y para los comicios por la Presidencia de México en 2030.

¿Qué es el Movimiento del Sombrero en Michoacán?

El Movimiento del Sombrero es un grupo independiente regional que tomó relevancia en 2024, cuando Carlos Manzo se convirtió en presidente municipal de Uruapan de la mano de dicho partido político. ‘La Sombreriza’ ganó otros espacios frente a Morena en la región.

Tras el asesinato de Carlos Manzo, el gobierno de Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán en Palacio Nacional y el grupo michoacano desconfió del proyecto.

“Yo no confío en las palabras porque hemos sido engañados muchas veces. Yo quisiera mejor esperarme a los resultados”, dijo Carlos Bautista, diputado del Movimiento del Sombrero, en entrevista con Azucena Uresti en noviembre.

El diputado apuntó en el momento que el Movimiento mantendrá su organización independiente.

¿Qué dijo Juan Manzo sobre Michoacán, tras el asesinato de Carlos Manzo?

A un mes del asesinato de Carlos Manzo, han sido detenidos varios actores clave, entre ellos el presunto autor intelectual (Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’) y siete policías que se desempeñaban como escoltas del alcalde de Uruapan.

Juan Manzo puntualizó que el panorama en Uruapan, y en todo Michoacán, es distinto tras el homicidio del alcalde.

“Dos cosas creo que han cambiado con el asesinato de Carlos. Primero, una sociedad que ya exige resultados, que exige parar esto. Me parece que hubo una gran consternación nacional a partir del homicidio de Carlos Manzo y, por otro lado, también hubo atención del Gobierno Federal en materia de seguridad; es decir, la aceptación de que era necesario y urgente atender la situación en Michoacán”, destacó.

Sobre el futuro próximo en el caso, el subsecretario Juan Manzo consideró que continuará la exigencia de justicia para su hermano.

“En el caso particular de Carlos, continúa la exigencia de justicia. Ya ha habido detenciones, se ha avanzado, pero falta lo más importante: conocer el móvil por el cual mataron a Carlos Manzo. Nosotros seguiremos insistiendo en que se agoten todas las líneas de investigación, incluida la política, porque creemos que existen elementos para considerarla", dijo en la entrevista con Gómez Leyva.