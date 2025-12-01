Ceci Flores, madre buscadora, critica libro de AMLO: ‘Abrazar a quienes nos matan dejó caliente el país’

La activista y madre buscadora, Ceci Flores, criticó el nuevo libro ‘Grandeza’ del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al decir que ojalá hubiera reflejado en la nueva obra una autocrítica sobre la estrategia de seguridad implementada durante su gobierno.

“Ojalá su libro lo hubiera hecho reflexionar, López Obrador”, expresó Flores y agregó: “Ya ve que abrazar a quienes nos matan nos dejó bien caliente el país”, remató.

La fundadora de los colectivos de madres buscadoras en Sonora y Sinaloa lamentó que, durante el sexenio de López Obrador, no se haya dado un respaldo a las familias que buscan a sus desaparecidos.

“Hubiera sido un buen detalle querer salir a defender a las madres que buscamos a nuestros hijos entre la tierra, a los jóvenes que se roba el crimen para convertirlos en sicarios, a los niños que mueren en el fuego cruzado…”, añadió.

Flores ha sido una de las voces más visibles del movimiento de búsqueda en México y reiteradamente ha exigido mayor apoyo por parte del Gobierno mexicano y protección para las familias víctimas de la violencia.

¿De qué trata ‘Grandeza’? Rescate cultural e identidad nacional

Según el propio AMLO, en una transmisión que comenzó alrededor de las 09:00 horas, ‘Grandeza’ busca reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a lo que denomina la “civilización negada” —una referencia al pensamiento del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla—, y rescatar su legado histórico, cultural y artístico.

En su mensaje, el exmandatario subraya que gracias a ese legado ancestral, como valores, tradiciones, costumbres y arte, México sigue siendo una potencia cultural en el mundo, a pesar de los desafíos. Este libro representa, según él, un reconocimiento tardío pero necesario de las culturas originarias y su aporte fundamental a la nación.

Con ‘Grandeza’, AMLO pretende también cuestionar lo que él considera una historia oficial parcial o distorsionada, proponiendo una versión alternativa que dignifique a los pueblos originarios y visibilice su importancia.