AMLO reaparece en video para promocionar su libro ‘Grandeza’: ‘No hay que hacerle sombra a la presidenta’

AMLO está de vuelta luego de más de un año de escasas apariciones públicas, tras haber entregado la banda presidencial a la presidenta Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre del 2024.

Y es que este domingo 30 de noviembre, el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, reapareció públicamente para difundir mediante un video en línea la presentación de su más reciente libro titulado ‘Grandeza’.

La transmisión, que comenzó alrededor de las 09:00 horas, constituyó su primer acto de visibilidad pública tras su retiro formal de la vida política, y desde su finca ‘La Chingada’, en Palenque, Chiapas, rindió un mensaje dirigido a sus seguidores y simpatizantes.

En esta aparición, López Obrador enfatizó que su retiro “no es una simulación” sino una jubilación definitiva, tras casi 50 años de actividad política. Aseguró que abandonó la práctica política activa para dedicarse ahora a la reflexión, la escritura y la reconstrucción de lo que llama “teoría y práctica” de la política desde otra perspectiva.

¿De qué trata ‘Grandeza’? Rescate cultural e identidad nacional

Según el propio AMLO, ‘Grandeza’ busca reivindicar a los pueblos originarios del México antiguo, a lo que denomina la “civilización negada” —una referencia al pensamiento del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla—, y rescatar su legado histórico, cultural y artístico.

En su mensaje, el exmandatario subraya que gracias a ese legado ancestral, como valores, tradiciones, costumbres y arte, México sigue siendo una potencia cultural en el mundo, a pesar de los desafíos. Este libro representa, según él, un reconocimiento tardío pero necesario de las culturas originarias y su aporte fundamental a la nación.

Con ‘Grandeza’, AMLO pretende también cuestionar lo que él considera una historia oficial parcial o distorsionada, proponiendo una versión alternativa que dignifique a los pueblos originarios y visibilice su importancia.

¿Qué dijo AMLO de su retiro de la política?

Durante su discurso, el exmandatario afirmó con claridad que su retiro de la vida pública no es temporal: “Estoy jubilado”. Esa decisión implica no aspirar a influir directamente en la toma de decisiones, no fungir como “poder tras el trono” ni convertirse en una figura de poder sombra.

Asimismo, López Obrador relató que, desde el 1 de octubre de 2024, vive en su finca en Chiapas, donde dedica su tiempo a escribir y reflexionar. Admitió que ocasionalmente ha viajado a la Ciudad de México, pero de manera discreta, para visitar a su familia; sin embargo, descartó realizar cualquier gira de promoción pública de su libro.

Con ello, envía un mensaje claro de cierre a su etapa como actor activo de la vida política, y da paso a lo que él define como una labor intelectual y cultural.

Esto dijo AMLO del gobierno de Claudia Sheinbaum

Un punto relevante en su mensaje fue su llamado a la unidad dentro del movimiento que él impulsó, la Cuarta Transformación, y su invitación a no entorpecer el mandato de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum. Afirmó que ella es quien conduce ahora el país e instó a no generarle divisiones ni rivalidades.

Al declarar su retirada definitiva, deja claro que no pretende volver como figura pública ni como líder político, mostrando una postura de respeto hacia las nuevas autoridades y sus responsabilidades.