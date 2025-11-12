‘Mañana es el cumpleaños de un gran patriota’: Senado interrumpe votación para felicitar a AMLO

La mayoría de Morena en el Senado felicitó al exmandatario, mientras que la oposición criticó el gesto. (Fotoarte: El Financiero / Crédito: Cuartoscuro)

La sesión ordinaria del pleno del Senado de la República fue interrumpida con gritos y aplausos este miércoles, luego de que la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, detuviera momentáneamente una votación para felicitar al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por su cumpleaños número 72.

La interrupción ocurrió mientras el pleno deliberaba sobre un decreto para instaurar el 21 de marzo como el ‘Día Nacional de la Orquídea’. La votación ya estaba en curso cuando en ese momento la senadora Castillo Juárez tomó el micrófono y pronunció:

“Honorable Asamblea, compañeras y compañeros senadoras y senadores, quiero compartirles que el día de mañana 13 de noviembre es cumpleaños de un gran patriota, el mejor presidente que ha tenido México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador… Desde aquí queremos mandarle la más amplia y calurosa felicitación."

Tras el mensaje, varios legisladores, en particular los de la bancada del partido Morena, aplaudieron en el recinto del Senado, mientras el tablero de votación seguía encendido y el plebiscito quedaba momentáneamente suspendido.

No obstante, luego del aplauso y la breve pausa, la presidenta de la Mesa Directiva retomó el trámite parlamentario y la votación del decreto sobre el ‘Día Nacional de la Orquídea’ prosiguió. Finalmente, la iniciativa fue aprobada por 92 votos a favor, sin en contra ni abstenciones, y fue remitida a la Cámara de Diputados para efectos del artículo 72 de la Constitución.

El gesto fue criticado por legisladores y políticos de oposición, quienes consideraron que la escena no fue propia de un espacio como lo es el recinto legislativo.

“El Senado ha dejado de ser un Poder plural y republicano. La mayoría morenista ha decidido convertirlo en el patio donde se dan vuelo en competencias de lambisconería. Igual se usa para felicitar al líder por el cumpleaños o para promocionar el libro de la presidentA”, señaló la senadora del PRI, Claudia Anaya Mota, en su cuenta de X.

Sheinbaum felicita a López Obrador y aclara agenda de fin de semana

De igual manera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también envió una felicitación al exmandatario en el marco de su cumpleaños, desde su oficina en el Palacio Nacional.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 12 de noviembre, Sheinbaum expresó: “Le enviamos felicitaciones desde aquí, cariñosas, de aquí a Palenque. Un abrazo, es mañana”, en alusión al 13 de noviembre que marca la fecha de nacimiento de López Obrador.

Sheinbaum además aclaró que su visita programada para el fin de semana a los estados de Campeche y Tabasco —este último estado natal del expresidente— no estaba relacionada con la celebración de cumpleaños, y negó conocimiento de una supuesta gira de López Obrador para presentar un nuevo libro.