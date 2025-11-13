Cumpleaños 72 de AMLO: Familia de López Obrador llega al rancho ‘La Chingada’ en Palenque

La familia del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien este jueves 13 de noviembre celebra su cumpleaños número 72, arribó este tarde al rancho ‘La Chingada’, en Palenque, Chiapas.

Un video publicado por Milenio muestra al hijo del exmandatario y secretario de organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, entrar en su automóvil a la quinta donde reside López Obrador desde su retiro.

Antes, medios locales también reportaron la llegada a la finca de Beatriz Gutiérrez Müller en un auto compacto, así como de su hijo Gonzalo Alonso López Beltrán en una camioneta con placas de Tabasco, alrededor de las 13:30 y las 14:00 horas.

Claudia Sheinbaum envía felicitación a AMLO ‘hasta Palenque’

La mañana de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum extendió sus felicitaciones al expresidente Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños número 72.

“Le mandamos un saludo cariñoso, que la pase bien, espero que la pase con su familia, nuestro reconocimiento siempre hasta Palenque”, expresó la mandataria, durante la Mañanera del Pueblo.

Más tarde, en un mensaje escrito en sus redes sociales, la presidenta reconoció la trayectoria de su mentor y su legado como fundador de la Cuarta Transformación. También se refirió al exmandatario “como el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna.”

“Hoy felicitamos al presidente Andrés Manuel López Obrador por su cumpleaños 72. Es el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna; inició la Cuarta Transformación en beneficio del pueblo de México. Nuestro reconocimiento y cariño hasta Palenque, Chiapas.”, publicó Sheinbaum en su cuenta de X y adjuntó una fotografía en la que aparecen juntos.

Sheinbaum Pardo estará este domingo en Tabasco, el estado natal de López Obrador, para asistir al Festival de Chocolate. Pese a su cercanía con Palenque, la mandataria aseguró que su visita no está relacionada con la celebración de cumpleaños de AMLO.

Senado interrumpe votación para felicitar a AMLO

Las felicitaciones a López Obrador también llegaron desde el Senado y con un día de anticipación. Ayer miércoles, legisladores de la bancada de Morena, en plena votación, interrumpieron la sesión para lanzar aplausos y vitores en apoyo al expresidente.

Mientras el pleno deliberaba sobre un decreto para instaurar el 21 de marzo como el ‘Día Nacional de la Orquídea’, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, interrumpió la votación y pronunció:

“Honorable Asamblea, compañeras y compañeros senadoras y senadores, quiero compartirles que el día de mañana 13 de noviembre es cumpleaños de un gran patriota, el mejor presidente que ha tenido México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador… Desde aquí queremos mandarle la más amplia y calurosa felicitación."