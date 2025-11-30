AMLO le lanza ‘pedrada’ a España en su nuevo libro: ‘Marcaban con el fierro del rey a los indígenas’

López Obrador desestimó como una “gran mentira” las versiones españolas que acusan a los pueblos indígenas de haber practicado sacrificios humanos masivos y canibalismo. [Fotografía. Andrés Manuel López Obrador/red social X, Shutterstock]

El expresidente Andrés Manuel López Obrador hizo su reaparición pública desde el patio de su finca en Palenque, Chiapas, para presentar su nuevo libro Grandeza, que busca reivindicar las civilizaciones originarias de México.

En el video difundido en sus redes sociales, inactivas desde que entregó la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, aprovechó para lanzar una ‘indirecta’ al reino de España por los hechos ocurridos durante la Conquista.

Durante su mensaje, el exmandatario explicó que su publicación tiene como objetivo desmontar “la historia que inventaron los conquistadores, los invasores”, la cual, dijo, se ha mantenido por siglos bajo el dominio de las oligarquías.

También hizo una invitación a que la gente de España lea su investigación, donde expone “cómo marcaban, erraban con el fierro del rey en el rostro a los indígenas para esclavizarlos”.

López Obrador desestimó como una “gran mentira” las versiones que acusan a los pueblos indígenas de haber practicado sacrificios humanos masivos y canibalismo, como lo sostuvo recientemente la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo.

“Me gustaría que este libro lo leyeran los españoles, porque ahí van a ver los horrores que se cometieron. Vinieron a saquear, traían hambre de oro”, dijo López Obrador.

La corrupción y la codicia la trajeron los españoles a México: AMLO

En la presentación de su nuevo libro, López Obrador aseguró que en el México prehispánico no existía la codicia ni la esclavitud, y que la tierra era comunal. En contraste, afirmó que los conquistadores introdujeron el saqueo, la explotación y la corrupción.

El expresidente destacó que la resistencia de los pueblos originarios, quienes se refugiaron en zonas apartadas, permitió la supervivencia de las lenguas, costumbres y valores que hoy definen la identidad cultural mexicana.

Agregó que el legado de civilizaciones como la olmeca y la maya demuestra la grandeza cultural de México, superior en muchos aspectos a la Europa del mismo periodo.

Comparó los murales mayas de Bonampak con el arte europeo y señaló que ciudades como Teotihuacán, Palenque y Monte Albán ya contaban con drenaje, acueductos y sistemas arquitectónicos avanzados.

¿España busca reconciliación con México?

Las declaraciones de López Obrador surgen en un momento en que el gobierno de España inició un proceso de acercamiento institucional con México.

La “pausa diplomática” entre ambos países comenzó luego de que López Obrador enviara una carta al rey de España, Felipe VI, para exigirle una disculpa por los hechos ocurridos durante la Conquista.

El acercamiento comenzó a finales de octubre, cuando el canciller José Manuel Albares reconoció que durante la Conquista se cometieron “dolor e injusticias” contra los pueblos originarios.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, reiteró en semanas recientes que normalizar la relación bilateral con México es una prioridad para su administración y reconoció los “claroscuros” en la historia compartida entre ambas naciones.

En contraste con esta postura oficial, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo aseguró que México debería “agradecer” la Conquista, al considerar que España derrocó una tiranía y construyó universidades y hospitales.