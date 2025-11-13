Diputada española dice que México debe agradecer la Conquista: ‘La civilización avanzó en América’

Cayetana Álvarez argumentó que España fue el primer imperio en discutir su propia legitimidad y que promulgó leyes que reconocían los derechos de los indígenas. (Especial).

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular de España, aseguró en un video que México debe agradecer a su país por la Conquista. Esto ocurre en un contexto donde los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han pedido que la Corona Española ofrezca una disculpa pública a los pueblos originarios de México por la violencia ocurrida en la época.

En una sesión legislativa, la diputada Álvarez de Toledo argumentó por qué nuestro país no debería exigir el perdón de España.

“Aquella España solo merece agradecimiento, por derrocar a una tiranía que practicaba el canibalismo, por construir universidades en el páramo y hospitales en la selva”, dijo Álvarez de Toledo.

Agregó que su país fue el primer imperio en discutir su propia legitimidad y que promulgó leyes que reconocían los derechos de las personas indígenas y prohibían la esclavitud, que se promovió el mestizaje y no la segregación.

“Por forjar la hispanidad, una impresionante comunidad cultural, lingüística y moral”, destacó la diputada.

Después, Cayetana Toledo mencionó a la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que la mandataria mexicana debería pedir disculpas ante su pueblo por la violencia y su política de “abrazos a los narcos”.

“Que ella pida ella perdón a los mexicanos y a la viuda de Carlos Manzo”, aseguró la española. Finalizó su intervención cuando dijo que hace 500 años la civilización avanzó en América y sigue avanzando a pesar de sus enemigos.

¿Cuál es la relación de España con México?

Estos comentarios destacan, luego de que el presidente de España, Pedro Sánchez, aseguró que recuperar el diálogo diplomático con México es una prioridad para su administración.

En una entrevista concedida al diario El País, el mandatario español afirmó que su gobierno ha trasladado a los representantes mexicanos la importancia que tiene para el país europeo dicha relación diplomática.

La ‘pausa’ en las relaciones diplomáticas entre México y España inició en 2019, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al rey Felipe VI en la que solicitaba una disculpa por los agravios cometidos durante la Conquista. El gobierno español rechazó esa petición, lo que provocó tensiones diplomáticas.

En 2022, López Obrador declaró una“pausa” en la relación con España, acusando a empresas ibéricas de haber cometido abusos económicos durante gobiernos anteriores.

Ahora, durante su mandato, la presidenta Sheinbaum ha insistido en varias ocasiones en que España le debe disculpas a nuestro país, por lo que las diferencias no se han aclarado.