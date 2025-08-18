Beatriz Gutiérrez niega que su hijo Jesús y ella vivan en España: ‘Quieren vengarse de ya saben quién’

Beatriz Gutiérrez Müller, la académica y esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, está en una nueva polémica ante los rumores sobre su supuesta mudanza a España.

Este fin de semana, el medio español ABC informó que la exprimera dama de México se mudaría a un exclusivo barrio en Madrid, junto a su hijo Jesús Ernesto, por lo que Gutiérrez Müller compartió un comunicado rechazando estas afirmaciones.

"El ABC de allá, que es el equivalente al Reforma, a El Universal, etcétera, etcétera, etcétera —calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta— están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién“, expresó.

Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo Jesús Ernesto fueron criticados por presuntamente mudarse a España, después de que en el sexenio de López Obrador reprocharon a esta nación la conquista a México e incluso solicitaron disculpas por “las atrocidades cometidas”.

Por esta razón, Gutiérrez Müller desmintió esta información e indicó que no planea mudarse a Madrid: "Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto“.

Incluso, la también periodista aseguró que este fin de semana visitó a su esposo Andrés Manuel: “Lo fui a ver este fin de semana a Palenque. Sepan que los protejo y lo seguiré haciendo hasta con mi vida, si es preciso".

La esposa de AMLO aprovechó el comunicado para recalcar que el sexenio pasado logró reducir la pobreza en México: “Ese lindo señor, originario de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, logró al menos dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en nuestro país”.

AMLO exige discupas a España por conquista en México

La relación entre México y España ha sido tensa desde que el gobierno de López Obrador exigió disculpas a la corona española por las atrocidades cometidas durante la conquista. Esta situación ha llevado a una ruptura en las relaciones diplomáticas.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, defendió a Gutiérrez Müller, afirmando que ella es “libre de hacer lo que quiera”. Hace unos meses, la exprimera dama inició el trámite para obtener la nacionalidad española, lo que ha generado aún más especulaciones sobre su deseo de mudarse.

La Ley de Memoria Democrática permite que aquellos con ascendencia española puedan solicitar la nacionalidad, y Gutiérrez Müller, siendo nieta de catalanes y castellanos, podría beneficiarse de esta legislación.