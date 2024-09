‘Mi esposo merece ir a donde quiera irse’: Beatriz Gutiérrez Müller explica por qué no se irá a Palenque con AMLO

“Mi esposo merece ir a donde quiera irse”, así respondió Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que terminando la administración de su pareja no se irá a su rancho en Palenque, Chiapas.

“Somos creo una pareja muy unida que ha pasado de todo, como todos los matrimonios de este mundo, crisis buenas, malas, regulares, de todo. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que cambia ahora es que él se va a Palenque y es donde él quiere estar, y yo lo he apoyado muchísimo, porque él debe estar donde quiere estar, en donde él se sienta muy a gusto, muy feliz, en paz, yo lo apoyo. Y si ese lugar no fuese Palenque, sino en el corazón de África, en un pueblo, yo apoyo esa moción”, dijo.

En su conferencia diaria desde Palacio Nacional, Beatriz Gutiérrez -quien asistió como invitada del mandatario- aseguró que se quedará en la Ciudad de México en donde acompañará a su hijo menor Jesús Ernesto, a quien refirió, debe apoyarlo rumbo a la Universidad.

“Yo no lo puedo hacer, aunque vamos a estarnos viendo muy seguido, porque tenemos un hijo que es menor de edad y tiene que ir a la escuela, nos queda un trabajo importante con Jesús Ernesto, estamos en tercero de preparatoria, en unos meses este muchacho tendrá que decidir qué quiere estudiar, tengo que apoyarlo, estar con él y la presencia de sus padres es muy importante”, comentó.

El presidente López Obrador ha dicho que una vez termine su sexenio y se jubile se irá a ‘La Chingada’, como se llama su rancho ubicado en Palenque, lugar en donde se dedicará a escribir su último libro sobre política, dedicado a los jóvenes, “para que conozcan sobre este noble oficio”.

¿Beatriz Gutiérrez Müller buscará un cargo con Sheinbaum?

Beatriz Gutiérrez Müller descartó este miércoles 11 de septiembre de 2024 buscar un cargo público al terminar el sexenio de su esposo, el cual concluye el próximo 1 de octubre.

“No está en mis planes la postulación a ningún cargo público... aunque no sea postulada y no pretenda, esto no quiere decir que no cambie de parecer en un sentido de que acepto que nunca hay que decir nunca, pero al día de hoy, en este momento, a esta hora mi respuesta es no”, aseguró.

En este sentido, la esposa de López Obrador afirmó que le interesa la política en un sentido de informarse, tener una opinión, una postura, pero no para tener cargos públicos.

“Yo me considero muy informada, politizada, tomo partido, me comprometo. No está en mis planes la postulación a ningún cargo público, lo vengo diciendo desde hace mucho, entonces no es la nota de hoy, mi cuota de participación política-social me dice él (AMLO) que ya la pagué y yo me siento muy satisfecha, aunque no sea postulada”, expresó.