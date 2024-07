Beatriz Gutiérrez Müller habla del fin del sexenio de AMLO: ‘Estamos a punto de decirles adiós’

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller y esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió un video en su canal de YouTube en el que asegura que ella y el mandatario “están a punto de decir adiós” al encontrarse en la recta final del actual sexenio.

“Haciendo una línea cronológica en esta tarea de apoyar a mi esposo estamos a punto de decirles adiós, él ya ha anunciado muchas veces que se va a retirar a un lugar que le gusta, va a estar tranquilo y pues yo tengo que continuar”, dijo la también investigadora al referirse a los planes de retiro de AMLO, quien en varias ocasiones ha dicho que vivirá en Palenque, Chiapas, al terminar su mandato.

“Tenemos un hijo chico, hay todavía que apoyarlo mucho y seguir la vida. Así es. Los ciclos se cierran, comienzan otros, continúan otros, como el de la maternidad y en este cierre, preparado y reflexivo, me aboqué a escribir”, señaló Gutiérrez Müller.

La historiadora, quien tiene un doctorado en teoría literaria, explicó que a partir de sus vivencias desde el triunfo de López Obrador en 2018 hasta la actualidad, buscará dejar una especie de testimonio y reflexión sobre estos últimos seis años, los cuales compartirá en un nuevo libro titulado ‘Feminismo silencioso’.

¿De qué tratará el nuevo libro de Beatriz Gutiérrez Müller?

Indicó que con este escrito busca compartir una experiencia reflexiva en torno a lo individual y a lo colectivo, producto de una suerte de “autoentrevista” en el que intentará responderse cuestiones “no del todo comprendidas”, así como transmitir un cierre o un epílogo de un ciclo que ella también termina.

“Con este busco o pretendo compartir una experiencia reflexiva en torno al ‘yo’, a ese ‘yo’ que somos; al nosotros, es decir, lo colectivo, al aquí, este momento presente y al ahora, este sitio. A ver qué les parece este compartir de reflexiones”, afirmó la escritora.

Müller adelantó que este libro de su autoría, editado por Planeta, estará muy pronto en librerías, aunque no especificó la fecha de su lanzamiento al público. Además, extendió la invitación a leerlo no solo a mujeres, sino también a hombres y jóvenes interesados.

¿AMLO se divorciará de Gutiérrez Müller? Esto ha dicho el mandatario

En fechas recientes, han surgido rumores sobre un supuesto divorcio entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müeller, mismo que fueron desmentidos por el mandatario hace tan solo unos meses.

Durante una conferencia matutina en mayo de 2024, el jefe del Ejecutivo afirmó que seguirán juntos y se encargarán de cuidar a su hijo Jesús Ernesto, quien acaba de cumplir 17 años.

“Es falso, no me voy a divorciar de Beatriz. No, vamos a seguir juntos”, dijo en aquella ocasión.

Los rumores se reavivaron este mes, luego de que el presidente explicara que, por motivos académicos, su hijo Jesús terminará de cursar el nivel medio superior y comenzará a estudiar la universidad en la Ciudad de México. En tanto, su esposa Beatriz se quedará en la capital para trabajar como investigadora.