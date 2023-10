AMLO y Beatriz Müller ‘se mochan’ con Alazraki: le cooperan con $250 para su canal Atypical Te Ve

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su esposa, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller compartieron este viernes el depósito que realizaron a la cuenta del publicista mexicano, Carlos Alazraki, luego de que éste solicitara donaciones para seguir operando su canal de YouTube, Atypical Te Ve, el cual es abiertamente opositor al Gobierno en turno.

A través de su cuenta de X, Gutiérrez Müller publicó los datos del depósito de 250 pesos que hizo a la cuenta del periodista a nombre de López Obrador, subrayando que ambos defienden la libertad de expresión y el derecho de réplica.

“Carlos Alazraki: Como el presidente me lo solicitó, aquí está el depósito ofrecido. Es, de hecho, a nombre de los dos, pues ambos defendemos y defenderemos la libertad de expresión, el derecho de réplica, la libre asociación y por ende, nada de censura. ¡Somos libres! Saludos y lindo día.”, escribió.

@carlosalazraki: como el presidente me lo solicitó, aquí está el depósito ofrecido. Es, de hecho, a nombre de los dos pues ambos defendemos y defenderemos la libertad de expresión, el derecho de réplica, la libre asociación y por ende, nada de censura. ¡Somos libres! Saludos y… pic.twitter.com/P3E3JjXJ2i — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) October 6, 2023

¿Por qué AMLO le depositó a Alazraki?

Apenas hace unos días, Alazraki informó al público que su canal de YouTube, Atypical Te Ve, enfrentaba problemas financieros. Esto, debido a que los empresarios que antes lo apoyaban, decidieron no continuar con su respaldo al proyecto.

Precisamente fue en una de sus transmisiones donde planteó a sus seguidores la posibilidad de recibir donaciones de 25 pesos mensuales o 300 pesos al año para que el canal siga existiendo, dejando la decisión en manos de sus adeptos a través de una encuesta pública.

“Fui con unos asesores financieros y les dije cómo podemos hacer. Una idea que se les ocurrió y que estamos preguntando a ustedes es: ¿Ustedes pudieran y quisieran ayudarnos con 25 pesos al mes para que Atypical siga viviendo y sobreviviendo?”, preguntó el publicista.

En respuesta, durante su mañanera del miércoles 4 de octubre, el presidente López Obrador respondió a la petición del ejecutivo y prometió que enviaría su cooperación de 25 pesos, luego de criticar los altos sueldos que ganan algunos periodistas reconocidos en el país.

“Es interesante este tema. Por eso hay que ayudar a Alazraki, ternurita. Ya le voy a mandar mis 25 pesos. Ahorita no traigo nada, pero sí. (...) Cuando menos se atreve a decir que no tiene o ya no le alcanza para mantener el programa”, criticó el mandatario.

Momentos después agregó en tono sarcástico: “Hay que ayudarlo. Es poco lo que está solicitando: 25 pesos. Yo se los voy a mandar, los 25. Nada más que vea... se los voy a pedir a Beatriz que me los preste”.

Alazraki reacciona a cooperación de AMLO

Tras el comentario hecho en la conferencia mañanera, Carlos Alazraki respondió al Presidente y lo cuestionó sobre los supuestos apoyos monetarios que entrega a otros medios, como La Jornada.

“¿Por qué no te ríes cuando le mandas 850 millones de pesos al peor periódico de México: La Jornada? Ahí sí tienes 850 millones. No opines sobre nuestro caso, que es honesto, ético”, le espetó.

Luego, en tono de burla, le “agradeció” al mandatario: “Hasta López Obrador apoya económicamente a Atypical TV. Gracias Andrés, usaremos bien tus 25 pesos y la difusión nos sirve mucho. Tus burlas solo nos ayudan”.

De igual modo, tras la publicación hecha por Gutiérrez Muller, tanto la cuenta de X de Alazraki como de Atypical Te Ve compartieron mensajes de agradecimiento por el donativo.