¿Están peleados? Ricardo Monreal deja fuera de la plenaria de Morena a Luisa María Alcalde

Luisa María Alcalde hizo un llamado a los militantes de Morena a mantenerse en la "justa medianía" y no exhibir lujos.

¿Sí hay pleito en Morena? La pregunta surge de nuevo luego de que Ricardo Monreal, coordinador del partido en la Cámara de Diputados, dejó fuera de la reunión plenaria de su bancada a Luisa María Alcalde.

En cambio, sí contempló a los siguientes funcionarios:

Rosa Icela Rodríguez , secretaria de Gobernación.

, secretaria de Gobernación. Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad .

. Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar.

Ernestina Godoy, consejera jurídica de Presidencia.

Al preguntarle a Monreal si también había sido invitada la dirigencia de Morena, encabezada por Luisa María Alcalde, respondió: “No, por el momento no, ya estamos muy apretados”, según la columna Confidencial, que se publica este lunes 11 de agosto en El Financiero.

Todo esto ocurre tras el ‘regaño’ de la presidenta de Morena a los lujos exhibidos en los últimos días por algunos militantes, entre ellos Ricardo Monreal, quien se fue de vacaciones a Madrid con su esposa.

¿Qué dijo Luisa María Alcalde sobre lujos en Morena?

La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, hizo un llamado a los militantes del partido a evitar los lujos y, en cambio, poner el “ejemplo de la justa medianía”.

“Reforcemos la idea de que nuestros dirigentes, aunque tengan los recursos para ponerse ropa muy cara (...) no hacerlo, porque somos dirigentes de un movimiento”, destacó.

Dichas declaraciones fueron hechas tras darse a conocer imágenes de las vacaciones y comida de lujo de Ricardo Monreal, en Madrid; el viaje de Andy López Beltrán a Tokio; Mario Delgado, en Portugal y los viajes de Gerardo Fernández Noroña en salas VIP.

La dirigente de Morena aseguró que “no somos iguales” debido a que antes los políticos viajaban en aeronaves del gobierno.

Ricardo Monreal advierte sobre ‘división’ en Morena

Al respecto, Ricardo Monreal advirtió hace unas semanas sobre un inminente rompimiento dentro de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

El diputado hizo un llamado a mantener la unidad en el partido guinda y señaló que dicha fractura es consecuencia de las reformas aprobadas a inicios de año, entre ellas la iniciativa contra el nepotismo y la no reelección.

“Será una etapa muy importante de disputa interna insalvable en la que, por la fuerza de Morena, por la representatividad mayoritaria, será el partido que sufra más dificultades para mantener la unidad”, expresó el morenista.

A pesar de que faltan unos años para dichas votaciones, Monreal recalcó que las divisiones ya se manifiestan entre los aspirantes a cargos municipales, legislativos y las gubernaturas.

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que haya una división interna en el partido guinda y agregó que “va pa’ largo el proyecto de transformación”.

“Hay lecturas, como lo planteó Ricardo Monreal, es más bien que no vaya a ocurrir, cuidarnos que no haya una disputa interna. No es que por estas reformas vaya a ocurrir, sino procurar todos que no ocurra”, puntualizó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ del miércoles 6 de agosto.