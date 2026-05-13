Verónica Castro molesta con Cristian por negar que Victoria Kühne es su pareja: ‘Mi hijo es un estúpido’

Verónica Castro no ocultó su molestia hacia su hijo Cristian Castro luego de que el cantante negara públicamente tener una relación amorosa con la empresaria Victoria Kühne, pese a que meses atrás ambos fueron vinculados sentimentalmente.

La actriz egresada de la UNAM aseguró que las declaraciones del intérprete de ‘Azul’ la pusieron en una situación incómoda, porque ella mantenía una relación cordial con la familia de Kühne y daba por hecho el romance entre ambos.

Además, aprovechó para lanzar una crítica directa contra su hijo por la forma en la que manejó el tema y por la poca atención que, según dijo, tuvo con ella durante el Día de las Madres pues solo le regaló unas “pinches flores” y no la felició el 10 de mayo.

Cristian Castro fue el blanco de críticas de su mamá Verónica. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

¿Por qué se quejó Verónica Castro de su hijo Cristian?

En entrevista con Ventaneando, la actriz Verónica Castro expresó su inconformidad luego de escuchar que Cristian asegurara ante la prensa que solamente mantiene una amistad con Victoria Kühne.

“Se echó para atrás, yo lo vi. No me ha hablado, quedó muy mal, me preguntan cosas y quedo como idiota, porque voy, dijo estar con ella y ahora resulta que no es así (...) yo lo regaño, le digo las cosas que están mal, soy su mamá y nadie más lo va a hacer”, declaró.

La también conductora explicó que la situación le provocó incomodidad porque conoce desde hace años a la familia de la empresaria y consideró a Cristian como un inmaduro al negar el romance después de haberlo hecho público.

“Esto me tomó por sorpresa, quedo mal con sus papás, yo conozco a su mamá desde hace muchos años. No puedes decir esta chica, muchacha o niña, es una mujer hecha y derecha, tiene su propio dinero, es de las más importantes de América Latina, si dijo que no y se echó para atrás, pues qué güey, porque él perdió”, agregó.

La expareja de Adolfo Ángel también señaló que Victoria Kühne nunca le habría exigido nada a Cristian pues ella misma es autosuficiente.

“Él lo anunció, ellos me hablaron para confirmar su romance (...) Estaban juntos, ahora no puede decir que no, estuvo mal que dijo esa tontería (...) Es muy inmaduro, imagínate, todo mal. Me muero de la pena con la familia, le debo decir ‘perdona al estúpido de mi hijo’, tengo que platicar con ellos”, comentó.

Además, la actriz Verónica Castro reveló que el cantante tampoco tuvo un gesto especial con ella durante el pasado 10 de mayo. Según contó, únicamente le mandó unas flores y ni siquiera la llamó para felicitarla por el Día de las Madres.

Verónica Castro confirmó el distanciamiento con su hijo Cristian. (Foto: Cuartoscuro)

Verónica Castro confirma distanciamiento con Cristian Castro

Las declaraciones de Verónica Castro también dejaron ver que actualmente atraviesan un periodo de distanciamiento familiar. Esto ocurre después de que Cristian comentara en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que le gustaría volver a vivir con su mamá, aunque fuera en la Ciudad de México.

“Estuvimos unidos y nos iba mucho mejor, ella debe comprender que necesitamos estar juntos para tener más fuerza”, mencionó el cantante.

Sin embargo, Castro desmintió que exista actualmente una relación cercana entre ambos y confesó que no lo ve desde hace aproximadamente un año.

“No tenemos ni contacto, estamos distanciados. En todas las entrevistas dice que quiere vivir conmigo, pero en cosas tan sencillas me miente, no ni loca (...) No lo veo desde hace un año, es un montón”, afirmó.

¿Qué dijo Cristian Castro sobre Victoria Kühne?

Cristian Castro negó recientemente tener una relación sentimental con Victoria Kühne durante un encuentro con medios de comunicación retomado por el programa De Primera Mano.

“No sé si se dio ese como chispazo de que éramos novios, pero no, somos colegas, amigo. Es una persona muy amable, ella es una amiga, la verdad, y fue muy gentil conmigo. Lo único que tengo es agradecimiento”, aseguró el cantante.

Las declaraciones sorprendieron debido a que anteriormente ambos fueron vistos muy cercanos y porque la propia empresaria había confirmado públicamente el romance con el intérprete de ‘Yo quería’.

Verónica Castro no se iría a vivir con su hijo Cristian. (Foto: Cuartoscuro) (Antonio Cruz/Cuartoscuro)

¿Quién es Victoria Kühne?

Victoria Kühne es una empresaria y promotora cultural mexicana reconocida por su trabajo en proyectos de arte, moda y beneficencia. A lo largo de los años ha participado en distintas iniciativas enfocadas en impulsar el talento artístico y apoyar causas sociales, especialmente relacionadas con la salud y la educación.

Además de su faceta empresarial, también es conocida dentro de círculos sociales de alto perfil en México por su cercanía con figuras del entretenimiento, la moda y la cultura. En redes sociales suele compartir momentos relacionados con viajes, eventos exclusivos y actividades altruistas.