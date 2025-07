Victoria Kühne , redefine el liderazgo femenino en la industria musical

A los 14 años, Victoria Kühne firmó su primer contrato y recibió su primer cheque como actriz de teatro musical. En ese momento, lejos de los 15 años y las fiestas que sus amigas disfrutaban, ella descubría su pasión y su propósito. “Soy independiente, gano mi propio dinero y firmo contratos”, recuerda haber pensado. Lo que en su adolescencia fue una decisión personal, con el tiempo se convirtió en una misión: abrir camino a más mujeres en industrias dominadas por hombres.

Hoy, Victoria es una empresaria y creativa multipremiada, dueña de Victoria Records, el estudio de grabación más importante de Latinoamérica, y fundadora de Victoria Films, una casa productora apuesta por protagonistas y un equipo con paridad de género. “Fue complicado al principio porque los equipos de filmación suelen ser dominados por hombres, pero hoy tenemos a mujeres talentosas cargando luces, armando sets y demostrando que son igual de capaces que cualquiera”, afirma.

Su determinación por impulsar la equidad de género en el entretenimiento va más allá de sus propias empresas. Cuando realiza proyectos, solicita que haya mujeres en cada nivel del equipo, desde productoras hasta asistentes. Para Victoria, la inclusión es una responsabilidad: “Todos podemos poner condiciones cuando somos parte de un proyecto. Yo elijo empujar, incomode a quien incomode”.

Pero su historia no ha estado exenta de obstáculos. Cuando tomó las riendas de Victoria Records, la industria dudó de su liderazgo por ser mujer. “Los ejecutivos siempre buscaban la aprobación de un hombre. Un día me harté y cambié el nombre a Victoria Records. No iba a seguir justificando por qué una mujer estaba al frente”.

Su éxito la ha llevado a ganar dos Grammys y a consolidar a Victoria Records como un referente mundial. El estudio tiene más de 50 nominaciones al Grammy y ha sido seleccionado por Mix Magazine como uno de los 13 mejores estudios de grabación del mundo, siendo Victoria la única mujer al frente de uno en toda la lista. Su estudio ha trabajado con artistas de talla mundial como Morrissey, The Strokes y Peso Pluma, entre otros.

Ahora, su siguiente reto es posicionar Victoria Films en la escena global. “Estamos abriendo las oficinas de Victoria Films en Los Ángeles, lo que me emociona muchísimo, porque el cine es el futuro”.

Más allá de sus logros, Victoria Kühne busca dejar un legado de oportunidades. Su compromiso con México es firme: “Mi papá siempre nos enseñó que hay que crear empleos y oportunidades en nuestro país. Puedes ir a conquistar el mundo, pero regresa y haz algo por tu gente”. Con esa visión, aceptó la presidencia del Festival Santa Lucía, con la intención de acercar la cultura a millones de personas que, como ella en su infancia, puedan encontrar en el arte una inspiración.

“Vamos a cárceles y centros comunitarios. Uno de los momentos más especiales del año pasado fue llevar arte y música a personas privadas de su libertad. Verlos compartir con sus hijos y esposas un show internacional fue hermoso”.

Para Victoria, el arte no solo es una plataforma de expresión, sino una herramienta de transformación social. “Me encantaría que, al final del día, mi legado fuera que no solo yo me empapé de cultura, sino que me encargué de que millones de personas tuvieran acceso”, afirma con convicción.

Para Victoria, el éxito trasciende premios o reconocimiento y se refleja en el impacto generado. Con solo el 22.4 por ciento de los artistas siendo mujeres, el 12.3 por ciento compositoras, el 3 por ciento ingenieras de audio y apenas el 2 por ciento productoras, su misión es clara: impulsar la participación femenina en la industria y generar oportunidades equitativas. A través de cada proyecto que realiza, cada empleo que crea y cada espacio que abre, trabaja activamente para transformar esta realidad.