Celebran en Guerrero dos años del triunfo de Claudia Sheinbaum

“Desde la cuna de los Sentimientos de la Nación queremos decirle: gracias, presidenta; gracias por no soltar a Guerrero. Gracias por caminar junto a nuestro pueblo y por recordarnos que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al encabezar desde Chilpancingo la celebración a dos años del triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En el zócalo de la capital del estado se congregaron miles de simpatizantes, militantes y actores políticos de Morena y partidos aliados para seguir la transmisión nacional del mensaje de rendición de cuentas de la presidenta de México, realizado desde el centro del país.

Acompañada por mujeres y hombres provenientes de las ocho regiones de Guerrero, así como representantes de diversos sectores sociales, la mandataria estatal destacó el respaldo que el Gobierno de México ha brindado a la entidad durante los primeros años de la administración de Claudia Sheinbaum.

“El agradecimiento es la memoria del corazón. Y en Guerrero hay un corazón que no la olvida y no la olvidará jamás. Hoy, desde Guerrero, donde la patria es primero, refrendamos nuestro compromiso con la Cuarta Transformación y la convicción de seguir trabajando por un México libre, soberano, justo y con bienestar para todas y para todos”, expresó en su mensaje Evelyn Salgado.

Destacó que el país vive una nueva etapa donde la patria esta por encima del interés personal. Además, resaltó los más de 37mil millones de pesos que llegan al pueblo de Guerrero a través de los programas de Bienestar, así como becas, apoyos y acciones qué garantizan que el desarrollo llegue primero a quienes más lo necesitan.

Este acto encabezado por la mandataria federal desde el Monumento a la Revolución formó parte de una celebración nacional que se desarrolló de manera simultánea en 31 plazas públicas del país, donde miles de simpatizantes se reunieron para conmemorar la victoria electoral de Claudia Sheinbaum y refrendar el respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación.

Previo al mensaje de la presidenta, Evelyn Salgado destacó que Guerrero ha sido testigo de la continuidad de los programas sociales y de acciones que buscan disminuir las desigualdades históricas en las comunidades más vulnerables.

“Un pueblo que ve renacer Acapulco con una visión de justicia social; un pueblo que ve cómo los caminos artesanales acercan comunidades históricamente olvidadas y cómo se fortalecen las oportunidades para nuestros hermanos indígenas y afromexicanos”, señaló la mandataria.

La gobernadora afirmó que Guerrero se mantiene firme en el proceso de transformación nacional y aseguró que miles de mujeres y hombres se dieron cita en la capital del estado para celebrar “la victoria de la esperanza y la continuidad de la transformación”.

Actividades culturales, artísticas y musicales acompañaron la transmisión del mensaje presidencial, en un ambiente de respaldo y unidad entre simpatizantes provenientes de todos los municipios de Guerrero.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su mensaje de rendición de cuentas destacó el triunfo del pueblo y los logros alcanzados en este segundo piso de la transformación que inició Andrés Manuel López en México.

La titular del Ejecutivo Federal mencionó a Guerrero quien se sumó a la celebración desde el zócalo de la capital del estado donde destacó los logros alcanzados en estos 20 meses de gobierno, con la visión de que, el dinero público es dinero del pueblo y no de los gobernantes.

“Aquí no hay espacio para la corrupción ni para los privilegios”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien dijo que la transformación llegó al gobierno para poner el poder al servicio del pueblo. “Los recursos son sagrados convertidos en programas de Bienestar, para escuelas, para vivienda y obra pública, consolidando un gobierno para la gente”, afirmó la mandataria federal.