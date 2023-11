Verónica Castro reaparece en silla de ruedas y habla de Yolanda Andrade: ‘No soy dios para perdonar’

“No soy dios para perdonar”, aseguró la actriz Verónica Castro, quien se encuentra actualmente en una silla de ruedas, con respecto a las declaraciones que hizo Yolanda Andrade sobre una supuesta relación que tuvieron.

La conductora Yolanda Andrade, quien se encuentra atravesando algunos problemas de salud, reveló en 2019 que se casó con la actriz Verónica Castro en una ceremonia simbólica en la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos.

A pesar de aquellas declaraciones, en diversas ocasiones Verónica Castro desmintió haberse casado con Yolanda Andrade y hasta anunció su retiro de la actuación por medio de su cuenta de Instagram por las especulaciones de su vida personal.

Verónica Castro habló sobre la polémica con Yolanda Andrade. (Foto: Instagram / @vrocastroficial)

¿Qué dijo Verónica Castro de Yolanda Andrade?

Este 6 de noviembre, la actriz Verónica Castro, de quien había rumores que estaba en Acapulco cuando llegó el huracán ‘Otis’, fue abordada por una reportera del medio Despierta América en el Aeropuerto de la Ciudad de México, que le preguntó sobre Yolanda Andrade.

“Yo no tengo nada que perdonar y no soy dios para perdonar. La que tenga que pedir perdón que lo pida y nada más”, aseguró la protagonista de La Casa de las Flores (2018).

Asimismo, compartió que no se sintió lastimada por los comentarios que hizo la conductora sobre su supuesto matrimonio debido a que considera a Andrade como una bromista, pero que llegaron en un momento complicado.

Yolanda Andrade aseguró que se casó con Verónica Castro en 2019. (Instagram / @yolandaamor)

“No lastimada, pero eran como bromas en su mal momento y su mal tiempo, pero está bien. Las cosas hay que tomarlas de quien vienen, si ella (Yolanda Andrade) es una bromista se toman de una persona bromista y adiós”.

Castro puntualizó su comentario de Yolanda Andrade asegurando que le manda bendiciones a todas las personas.

¿Por qué Victoria Castro estaba en silla de ruedas?

A finales de mayo de este año, Michelle Castro, hijo de Verónica Castro, aseguró en una conversación con varios medios de comunicación que la intérprete de Rosa Salvaje (1987) se encontraba atravesando algunos problemas de salud.

“Ahorita mi mamá anda con unos ‘bachecitos’ de salud”, aseguró en aquella ocasión el hijo menor de Verónica Castro. En esta ocasión, la actriz reapareció con la reportera de Despierta América utilizando una silla de ruedas.

Verónica Castro reapareció en público utilizando una silla de ruedas. (Foto: Instagram / @michcastro)

“Vengo en mi silla de ruedas porque tuve muchas operaciones y mis piernas no me dan mucho para correr y caminar”, explicó Verónica Castro, pero no dio más detalles sobre los problemas de salud que atravesó.

En aquella conversación, Verónica Castro aseguró que no está segura si regresará a la actuación y que hasta el momento no le “han propuesto nada”, solamente papeles para cine que no confirmó si tomará o rechazará.