‘Me agarró arriba del escenario’: La vez que Julio Iglesias tocó a Verónica Castro sin consentimiento

Verónica Castro reveló que en dos ocasiones distintas vivió situaciones de acoso por parte de Julio Iglesias. (Foto: Cuartoscuro / Unsplash)

La actriz Verónica Castro compartió cámaras con Julio Iglesias en más de una ocasión; sin embargo, su experiencia no fue del todo grata, ya que aseguró haber vivido situaciones de acoso en al menos dos momentos a manos del cantante español.

Las declaraciones de la madre de Cristian Castro no son nuevas, pero recobraron relevancia luego de que dos mujeres que trabajaron con Iglesias lo denunciaran por presunta agresión sexual y acoso.

La denuncia contra Julio Iglesias fue presentada el pasado 5 de enero ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, por lo que el caso ya se encuentra bajo investigación. Hasta el momento, el artista no ha emitido declaraciones al respecto.

¿Qué pasó entre Verónica Castro y Julio Iglesias?

Verónica Castro concedió una entrevista a la periodista Pati Chapoy hace tres años, en la que relató el momento en el que el intérprete de ‘Un canto a Galicia’ la besó sin su consentimiento durante una entrevista.

No obstante, la actriz de La Casa de las Flores explicó que no fue la única experiencia desagradable que vivió con Iglesias: “Un día me agarró la nalga arriba de un escenario; había varios artistas”, contó.

Castro detalló que el incidente ocurrió durante una entrega de premios con artistas de renombre. Debido a la cantidad de personas, Julio Iglesias quedó detrás de ella y aprovechó el bullicio para tocarla.

Julio Iglesias se justificó por haber tocado y besado sin consentimiento a Verónica Castro. (Foto: Cuartoscuro) (María Martínez)

“Yo estaba entre la gente y de repente siento que alguien me agarra la pompa”, recordó. Al notar lo ocurrido, reaccionó con un golpe hacia atrás, sin saber quién había sido.

“El que haya sido se lleva su trancazo y era Julio. Le digo: ‘Óyeme, cabrón, ¿por qué me agarras la nalga?’. Y me dice: ‘Porque no me la dejas agarrar en el camerino, vengo y te la agarro aquí en el escenario’”, relató.

Tiempo después, Verónica Castro vivió una situación similar mientras le realizaba una entrevista en televisión, cuando el cantante decidió besarla sin previo aviso.

“De repente me dice que siempre había tenido ganas de darme un beso y abrazarme, pero que nunca lo había dejado. Se levanta, me agarra la cabeza y me besa”, recordó.

La actriz explicó que no supo cómo reaccionar debido a que estaban frente a las cámaras, por lo que pidió que se cortara la transmisión al sentirse incómoda.

“Corta la cámara porque te voy a dar un (golpe)”, añadió. Aunque lo confrontó en ese momento, Iglesias volvió a justificarse: “Tengo que venirlo a hacer enfrente de las cámaras”.

¿Qué dice la denuncia contra Julio Iglesias?

A tres años de las declaraciones de Verónica Castro, eldiario.es obtuvo, a través de una investigación periodística en colaboración con Univisión Noticias, la denuncia presentada por dos mujeres que trabajaron con Julio Iglesias.

De acuerdo con el documento, los hechos ocurrieron en 2021, cuando ambas laboraban en propiedades del cantante en República Dominicana, Bahamas y España. Una se desempeñaba como empleada del hogar y la otra como fisioterapeuta.

Julio Iglesias fue denunciado por agresión sexual por exempleadas de sus mansiones. (Foto: EFE/Paul Bergen).

Las denunciantes señalaron que el artista presuntamente cometió penetraciones sin consentimiento, tocamientos, bofetadas, humillaciones físicas y verbales, además de obligarlas a someterse a revisiones ginecológicas constantes, pruebas de embarazo y exámenes de enfermedades de transmisión sexual.

La denuncia también indica que Julio Iglesias no habría actuado solo, ya que las mujeres aseguran que fueron reclutadas por dos intermediarias, por lo que se investiga una posible “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre”.

Tras darse a conocer la investigación, el gobierno español afirmó que llegará hasta las últimas consecuencias en este caso.