‘Cayó desde este balcón’: Shanik Berman se hospeda en habitación del hotel donde murió Liam Payne

Shanik Berman se hospedó en la misma habitación de Argentina que Liam Payne, quien murió en 2024.

‘No existen las casualidades, sino las causalidades’, asegura la periodista Shanik Berman desde el balcón de la habitación 310, misma en la que se hospedó Liam Payne antes de morir el pasado 16 de octubre de 2024.

La exintegrante de La Casa de los Famosos México compartió un video en que hace una especie de ‘room tour’ en el Hotel CasaSur de Palermo, Argentina, mismo que se hizo famoso tras la muerte del exintegrante de One Direction.

Gracias a este clip, Berman fue severamente criticadas por las Directioners y público en general, quienes aseguraron “poca empatía” gracias a la forma en que narró su estancia y las fotos que tomó.

¿Qué dijo Shanik Berman del Hotel CasaSur en Argentina?

En un video compartido en su perfil de TikTok, Shanik Berman se grabó desde el balcón por donde cayó Liam Payne, aseguró ella misma.

Al inicio del clip, enfatizó en la tragedia al filmar la alberca y patio del hotel, y cuestionarse el punto exacto en el que hallaron el cuerpo del cantante originario de Inglaterra.

Shanik Berman se hospedó en el mismo hotel que Liam Payne. (Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava)

“Está la alberca, este es mi balcón desde donde él cayó; yo no sé dónde cayó realmente, pero cayó desde este balcón”, aseguró la periodista mexicana.

Para Berman, el quedarse en la habitación 310 fue un hecho fortuito, pues era la única recámara disponible para el viaje que hacía junto a su hija, por lo que decidió aceptarla sin pensar en que fue desde ahí donde ocurrió la tragedia de Liam Payne.

Shanik Berman describe homenaje a Liam Payne afuera de hotel

El clip de Shanik, segunda eliminada de La Casa de los Famosos 2024, también aparece el homenaje a Liam Payne afuera del Hotel en Palermo donde se hospedó el cantante antes de caer y morir.

Mientras enfocaba imágenes del cantante de One Direction, velas, flores y algunos artículos, describió el ambiente como nostálgico.

“Los fans hicieron todo esto, y la verdad se sienten todavía las emociones de todas las fans que vienen, le dejan cosas y se toman fotos. Pero aquí estamos para ti”, narró la creadora de contenido.

Shanik Berman reacciona a críticas por hospedarse en habitación de Liam Payne

Aunque muchas personas la defendieron, hubo fans de Liam Payne que la tacharon de imprudente y de ‘lucrar’ con la trágica muerte del ex One Direction al exhibir innecesariamente esos ángulos del hotel y posar con la puerta de la habitación.

Al respecto, Berman asegura que no lo hizo con el afán de crear morbo o ser irrespetuosa con lo que ocurrió en el Hotel CasaSur.

“Fue una casualidad que me hospedaran ahí y lo hice con amor y respeto”, escribió en una historia de Instagram para justificar el clip, que en Instagram ya cuenta con más de 115 mil visualizaciones.

Historia de Shanik Berman en Instagram. (Foto: Captura de pantalla instagram.com)

¿Qué pasó con Liam Payne?

La muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, conmocionó al mundo. El músico británico murió el 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires, Argentina, después de caer desde un tercer piso en el Hotel CasaSur, ubicado en el barrio de Palermo.

La caída provocó lesiones incompatibles con la vida, lo que llevó a que las autoridades confirmaran su muerte de forma inmediata. La policía local y el director de los Servicios de Emergencia Médica de Buenos Aires informaron que el cuerpo fue hallado con fracturas severas, estallido de cráneo y heridas múltiples.

Las autoridades argentinas iniciaron una investigación para esclarecer si se trató de un accidente, un intento de escapar del hotel o si hubo otras circunstancias que influyeron en el suceso.

En medio de la investigación, la policía llegó incluso a allanar el hotel CasaSur, buscando pruebas y testimonios relacionados con la tragedia. Se imputó a varias personas por presuntas conductas ilícitas que rodearon los hechos.