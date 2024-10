Liam Payne: ¿Cuáles son las polémicas del excantante de One Direction?

El famoso cantante de pop, Liam Payne, murió tras caer desde el tercer piso de un hotel en Argentina. Seguidoras del exintegrante de One Direction acudieron al lugar para despedirse.

Se reporta que el cantante de “Story of My Life” presentaba un comportamiento agresivo, y diversos medios locales indican que podría haber estado bajo los efectos de alcohol o drogas.

Liam Payne aparentemente se arrojó del balcón de la habitación de su hotel. (Foto: AP).

¿Cuáles fueron las polémicas que vivió Liam Payne?

Semanas antes de su muerte, su expareja, Maya Henry, afirmó haber vivido una relación violenta y conflictiva con Liam, misma que duró desde 2019 hasta 2022. Estas son algunas de las polémicas que enfrentó el exintegrante de One Direction tras la separación de la banda en 2016.

Declaraciones de Liam en el podcast de Logan Paul

Liam fue invitado al podcast Impaulsive de Logan Paul, donde realizó declaraciones que molestaron a sus seguidores. Mencionó que la banda se creó únicamente para potenciar su carrera y que él era la figura más importante del grupo, que también incluía a Niall Horan y Harry Styles. Además, reveló que hubo peleas físicas entre los integrantes y que su relación con algunos de ellos no siempre fue buena.

Durante la misma entrevista, Payne habló sobre su relación con Zayn Malik, señalando que aunque había muchas razones para no gustarle, comprendía las dificultades que enfrentó.

En 2019, en el podcast “Table Manners” con Jessi Ware, discutió sobre la explotación y la presión laboral que vivieron en el grupo.

Problemas con el alcohol

Tras la disolución de la banda en 2016, Liam Payne habló sobre sus problemas con el abuso de alcohol y drogas. En una entrevista con la versión australiana de Men’s Health en 2019, declaró que recurrió al alcoholismo para lidiar con la soledad.

“Todavía lucho con eso ahora. Realmente me cuesta decir que no porque no me gusta decepcionar a la gente. Está en mi naturaleza”, confesó en esa entrevista.

Relación Cheryl Cole y su separación

Payne inició una relación Cheryl Cole, misma que fue criticada por la diferencia de edad, debido a que ella es 10 años mayor. En el 2017 tuvieron un hijo, Bear. Un año después de su nacimiento, se separaron en el 2018, pero afirmaron haber terminado en buenos términos.

Acoso a su expareja, Maya Henry

Recientemente, la expareja del integrante de One Direction, Maya Henry, publicó el libro ‘Looking Forward’ donde sin mencionar al cantante, relato que vivió una relación tóxica.

Maya mencionó que también fue obligada a realizarse un aborto por parte del cantante y declaro que sufrió situaciones de violencia, desórdenes alimenticios, abuso, autolesiones, abuso de drogas y alcohol.

Liam Payne fue visto en Argentina desde el pasado 2 de octubre, dos semanas antes de su fallecimiento. (Foto: Especial El Financiero)

¿Qué problemas de salud mental tenía Liam Payne?

Liam Payne habló sobre los problemas de salud mental que vivió desde los inicios de la banda británica hasta su carrera como solista.

En la entrevista con la versión australiana de Men’s Health, mencionó que padecía de ansiedad, depresión y agorafobia. También mencionó que tomo rehabilitación en secreto durante 100 días, donde descubrió algunos de sus pasatiempos.

“Hay días en los que no quiero salir, hasta ir por un café me cuesta mucho”, señaló en una entrevista.