¿De qué acusó Maya Henry, expareja de Liam Payne, al exintegrante de One Direction?

El exintegrante de One Direction, Liam Payne, murió mientras se hospedaba en el hotel CasaSur en Argentina, tras caer desde el tercer piso.

El cantante de música pop había sido acusado por su expareja, Maya Henry, de distintas conductas violentas y de mantener una relación tóxica con el exintegrante de One Direction.

Liam Payne, exintegrante de One Direction, murió en Argentina al caer desde un tercer piso. (Foto: EFE/VICKIE FLORES).

¿De qué acusaron a Liam Payne?

Maya Henry, exprometida de Liam Payne, publicó el libro ‘Looking Forward’ en el que narra una historia conflictiva sobre una relación amorosa con un cantante de pop.

Aunque no menciona explícitamente a Liam, posteriormente reveló en redes sociales que había sido acosada por él, a pesar de que llevaban tiempo separados. Ella indicó que recibe mensajes y llamadas de distintos números.

En su libro, Maya aborda temas delicados, como situaciones de violencia, trastornos alimenticios, abusos, autolesiones, y el uso de drogas y alcohol. Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes que menciona es el hecho de que fue obligada a abortar. Este tema también fue tratado en el podcast The Internet Is Dead, donde enfatiza su experiencia.

“Si me vas a demandar por privacidad sobre algo que en realidad es verdad, no voy a permitir que me impidas usar mi voz... Hay tantas cosas que haces que no son correctas, como no tener respeto por la vida privada”, expresó.

Según las declaraciones de Maya, Liam la convenció de abortar en casa sin ningún tipo de ayuda, cuando ella tenía apenas 19 años.

La banda de pop anglo-irlandesa One Direction (Liam Payne izquierda) en los Premios Billboard de la Música 2015. (Foto: AFP). (ROBYN BECK/AFP)

Maya Henry, expareja de Liam Payne, recibe comentarios de odio

La escritora e influencer Maya Henry ha limitado los comentarios en su perfil de Instagram tras recibir múltiples mensajes en sus publicaciones donde la responsabilizan por la muerte del cantante.

A pesar de la controversia, también ha recibido distintos mensajes de apoyo, en los que se le recuerda que no es culpable de lo sucedido. Algunos usuarios incluso le han expresado sus condolencias.

“Maya, lo siento mucho. Que todos te estén culpando por haber hablado sobre lo que atravesaste no es justo. Por favor, no te dejes caer”, le escribieron en su perfil de Instagram.

Hasta el momento, ninguno de los exintegrantes de la banda One Direction, ni su pareja actual, han compartido más información al respecto, pero algunas fans acudieron al hotel para despedir al cantante.

Maya Henry fue expareja del cantante de One Direction. (Foto: Instagram @maya_henry)

¿Quién es Maya Henry?

Maya Henry es una modelo y escritora de Texas, Estados Unidos, quien ha participado con marcas como Vogue Ucrania, Glamour y Elle Romania.

Es conocido como ‘La princesa de San Antonio’, hijo de un reconocido abogado, Thomas J. Henry y reconocida por mantener un lujoso estilo de vida.

Maya inició su relación con Liam en el 2019 y en 2022 anunciaron la presunta ruptura; sin embargo, no habría sido la primera, pues en 2021 también terminaron.