¿Qué hizo ‘Albertano’? Cuestionan al actor Ariel Miramontes por muerte de Elizabeth, madre de sus hijos

El actor Ariel Miramontes, quien ganó popularidad gracias a su personaje de Albertano Santa Cruz Martínez en la comedia María de Todos los Ángeles, ha tratado de mantener su vida personal en privado. Sin embargo, recientemente empezó a acaparar reflectores.

Esto gracias a que una mujer, quien dijo ser mamá de su expareja, subió una serie de videos a redes sociales en donde le pedía explicaciones al actor por la muerte de Elizabeth, quien supuestamente es la mamá de dos de sus tres hijos.

“Señor Ariel Miramontes, soy Elizabeth, la mamá de Elizabeth, la madre de tus hijos, este video lo hago para que me ayuden a contactar al señor ‘Albertano’”, se le escucha decir a la mujer.

Una mujer, quien dice ser mamá de la expareja de Ariel Miramontes, está buscando al actor. (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

¿Para qué buscan a Ariel Miramontes ‘Albertano’?

Supuestamente, la mujer busca al actor de Lagunilla Mi Barrio para que este le explique lo que sucedió con Elizabeth, pues hace una semana le informaron de su fallecimiento, y Miramontes habría cubierto los gastos funerarios.

En una serie de clips retomados por distintos usuarios en TikTok, la mujer, quien dice vivir en Estados Unidos y no tener la oportunidad de viajar por problemas de salud, menciona que en varios lados le dijeron que su hija murió hace tiempo, lo cual refuta.

“Hablé con ella hace un mes y en ningún momento me dijo que estaba enferma. Mi hija no estaba muerta, estaba viva. No entiendo por qué dicen que hace años que ella se murió cuando no es cierto”.

El actor Ariel Miramontes supuestamente pagó los gastos funerarios de Elizabeth, su expareja y mamá de sus hijos. (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

La mujer, quien dijo llamarse Elizabeth, aseguró que solo busca al actor de telenovelas para conocer más sobre lo que ocurrió con su hija. “En la vida privada de ellos no me voy a meter, simplemente, quiero hablar con él y que me digan la fecha en que murió”.

Para ella es importante tener la versión de Ariel Miramontes, padre de sus nietos, pues al supuestamente haber intervenido con los gastos funerarios, tendría un contexto más amplio de la situación.

“Quiero hablar con él. Lo he intentado contactar por redes sociales, pero no he recibido respuesta. Ariel es el padre de mis nietos y fue pareja de mi hija, ella vivía en otro lugar (…) Solo quiero que me diga la verdad de lo que pasó. Entiendo que él pagó todos los gastos y también quiero agradecerle”, aseguró Elizabeth.

Además, la mujer desmintió buscar al actor por algún interés económico, pues lo único que le interesa son los detalles tras la muerte de su hija, de la cual no le han dicho nada las autoridades.

¿Quién fue Elizabeth, expareja de Ariel Miramontes y madre de sus hijos?

Ariel Miramontes ha dejado saber poco sobre su vida privada, incluyendo el plano amoroso, por lo que poco se sabe sobre Elizabeth, madre de dos de los hijos del actor.

En 2019, ‘Albertano’, como también se le conoce a Miramontes, ganó una disputa legal relacionada con la custodia de sus hijos, y aunque él no ahondó en detalles, una persona supuestamente cercana a él habló sobre Elizabeth.

De acuerdo con lo publicado por TVNotas hace cinco años, Elizabeth y Ariel Miramontes fueron pareja a inicios de 2010. En 2012, ella se embarazó de su primer hijo, pero no quería tenerlo. El actor le habría pedido que continuara con el embarazo y así lo hizo, pero en cuanto nació su hijo se mudó a Acapulco.

El actor Ariel Miramontes habría tenido a sus hijos con Elizabeth, quien supuestamente los abandonó. (Foto: Instagram @albertanoficial)

Supuestamente, la mujer trabajaba como sexoservidora en el puerto de Acapulco, pero regresó meses después con el actor para una ‘segunda oportunidad’; se embarazó de nuevo, tuvo a su bebé y se volvió a ir, desentendiéndose de los pequeños.

Supuestamente, el actor habría pasado por depresión en aquel entonces por el abandono de Elizabeth, quien regresó a Guerrero para hacer su vida lejos de sus hijos. Desde entonces, Ariel Miramontes funge como papá soltero.