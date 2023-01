PERFIL: ¿Quién es Jorge Salinas, actor de telenovelas, cine y teatro?

Desde hace una semana se ha especulado que el actor Jorge Salinas le es infiel a su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez, con una mujer que presuntamente es su nutrióloga.

Ante dicho rumor, Salinas aclaró que es falso, y aseguró durante una rueda de prensa que en ningún momento de su vida ha sido infiel.

“Yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio. No la tengo y nunca la he tenido... Lo que tengo es puro amor a mi familia, lo que tengo es respeto a la mujer, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth”, dijo en una rueda de prensa.

¿Quién es Jorge Salinas?

Jorge Salinas Pérez es un reconocido actor mexicano que cuenta con más de 30 años de trayectoria en telenovelas y películas. Estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Su debut en la televisión fue con la telenovela Cadenas de amargura (1991), donde interpretó a Roberto Herrera; tenía 23 años en aquel entonces. Compartió créditos con actores como Daniela Castro y Raúl Araiza.

Ese mismo año realizó Valeria y Maximiliano de la mano del productor Carlos Sotomayor, al igual que la anterior, y a lo largo de la década de los noventa hizo ocho telenovelas más, entre las que destacan Dos Mujeres, Un Camino (1993), y María Isabel (1997).

A pesar de que ya había participado en algunas películas, podría decirse que su debut dentro del cine mexicano fue con la cinta Sexo, Pudor y Lágrimas (1999), donde dio vida a Miguel Mendizabal, uno de los protagonistas.

Siguiendo con su trayectoria en cine, al año siguiente formó parte de Amores Perros (2000) con el personaje de Luis Miranda. Para este entonces, hacía en simultáneo cine y televisión.

Los primeros años de los dosmil marcaron significativamente su carrera, sobre todo por su participación en la telenovela Fuego en la Sangre (2008), donde conoció más de cerca a su ahora esposa, Elizabeth Álvarez.

Otras producciones televisivas de las que ha formado parte son:

Las vías del amor (2002)

(2002) La fea más bella (2006)

(2006) La que no podía amar (2011-2012)

(2011-2012) Mi corazón es tuyo (2014-2015)

(2014-2015) Amores que engañan (2022)

Y próximamente estrenará Perdona nuestros pecados. También ha formado parte de diversas obras de teatro, como Aventurera (2003-2010), Tú que harías por amor (2010) y Perfume de gardenias (2010). La última que protagonizó fue hace unos meses; se llamaba Network.