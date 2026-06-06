(FOTOS) Miles de litros desperdiciados: Megafuga de agua en Periférico inunda las calles de Iztapalapa

Una megafuga de agua potable registrada este sábado sobre Anillo Periférico, a la altura de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en Iztapalapa, provocó el desperdicio de miles de litros de agua e inundó varias calles de la zona, lo que movilizó a personal de la alcaldía y cuerpos de emergencia.

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, informó que la ruptura ocurrió en una tubería de 12 pulgadas, por lo que cuadrillas de Servicios Urbanos fueron enviadas al lugar para atender la emergencia y reducir las afectaciones.

“Ya documentaron que es una fuga de una tubería de doce pulgadas y, por lo tanto, le corresponde a la alcaldía atender esta reparación. Esperamos que hoy mismo quede resuelta”, señaló la edil mediante un mensaje dirigido a vecinos de la demarcación.

De acuerdo con Alavez, el reporte fue recibido gracias a elementos de la Policía de Tránsito, quienes alertaron sobre la fuerte salida de agua en la zona de Vicente Guerrero. Tras la notificación, personal encabezado por la Dirección General de Servicios Urbanos acudió al sitio para evaluar los daños y comenzar las labores de reparación.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) confirmó que personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, en coordinación con el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, ya llevan a cabo la apertura de accesorios hidráulicos para mitigar los niveles de agua.

“Atendemos un reporte en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en Iztapalapa, por la ruptura de una tubería de 12 pulgadas que suministra agua potable”, informó la cuenta de X de los Bomberos CDMX.

Fuga de agua genera encharcamientos en Periférico Oriente

Imágenes difundidas en redes sociales muestran una intensa corriente de agua saliendo desde el pavimento y extendiéndose por varias calles cercanas al Periférico Oriente, generando importantes encharcamientos y afectaciones a la circulación vehicular.

La fuga ocurre en medio de la temporada de calor y de los problemas de abastecimiento que enfrentan distintas zonas de la Ciudad de México, situación que ha generado preocupación entre habitantes de la alcaldía por el desperdicio de agua potable.

Autoridades de CDMX trabajan para controlar la fuga

La alcaldesa aseguró que los equipos de Servicios Urbanos ya se encuentran laborando en el punto afectado para contener el derrame y reparar la infraestructura dañada lo antes posible.

Asimismo, indicó que se buscará minimizar el impacto provocado por la fuga y evitar mayores pérdidas del recurso hídrico.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si será necesario suspender temporalmente el suministro de agua en colonias cercanas mientras concluyen los trabajos de reparación.