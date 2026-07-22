‘El Mayo’ deberá pagar 15 mil mdd a EU: La razón por la que superó la multa de ‘El Chapo’

En la imagen, Joaquín 'El Chapo' Guzmán y 'El Mayo' Zambada, quienes fueron condenados a cadena perpetua en EU

Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos y deberá pagar un decomiso de 15 mil millones de dólares, una cifra que supera los 12 mil 600 millones de dólares que se le impusieron a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en 2019.

¿Por qué ‘El Mayo’ deberá pagar una multa más alta que ‘El Chapo’?

La diferencia está relacionada con el tiempo que permaneció al frente del Cártel de Sinaloa y las ganancias que las autoridades estadounidenses le atribuyen durante casi cuatro décadas de operaciones.

La orden fue emitida por el juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, como parte del acuerdo de culpabilidad aceptado por Zambada García, quien se declaró culpable de delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que el monto corresponde a las ganancias obtenidas por el tráfico de drogas durante el tiempo en que ‘El Mayo’ fue uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses sostienen que permaneció activo en la organización criminal durante más tiempo que ‘El Chapo’, quien fue detenido en México en 2016 y sentenciado en Estados Unidos tres años después.

A diferencia de ‘El Chapo’, ‘El Mayo’ nunca fue detenido por las autoridades mexicanas mientras encabezó las operaciones del grupo criminal.

Permaneció prófugo durante décadas hasta su captura en julio de 2024, lo que permitió que continuara acumulando ganancias ilícitas que fueron consideradas por la Fiscalía estadounidense al momento de solicitar el decomiso.

¿Cómo pagará ‘El Mayo’ decomiso a EU?

La orden de decomiso firmada por el juez Cogan establece que los 15 mil millones de dólares podrán cobrarse con cualquier bien que pertenezca a Zambada García, hasta donde alcancen sus recursos. Además, el documento señala que la medida será vinculante para sus sucesores, herederos, administradores, beneficiarios o cualquier persona que reciba bienes procedentes de su patrimonio.

El fallo también obliga a ‘El Mayo’ a colaborar con el gobierno estadounidense para realizar las transferencias de bienes y firmar los documentos necesarios para concretar el decomiso. La disposición continuará vigente incluso en caso de que alguno de los involucrados se declare en bancarrota.

Zambada García, de 76 años, reconoció ante la Corte que tiene 16 hijos. La orden judicial únicamente alcanza los bienes que puedan formar parte de su herencia o patrimonio.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado sobre activos localizados a su nombre en Estados Unidos ni han precisado cómo podrían recuperarse aquellos que se encuentren en México.