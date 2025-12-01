‘Mayo’ Zambada recibirá 2026 con sentencia: Juez Brian Cogan adelanta audiencia

'El Mayo' Zambada tendrá su audiencia antes de lo previsto.

La audiencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue reprogramada, y será antes de lo previsto que el fundador del Cártel de Sinaloa reciba sentencia tras declararse culpable por dos cargos de narcotráfico, así como lavado de dinero y uso de armas.

La sentencia contra Zambada, detenido el 25 de julio del año pasado, aún es una incógnita, ya que si bien lo acusan de delitos que le podrían valer una cadena perpetua o incluso la pena de muerte, el narcotraficante aún tiene la intención de regresar a México.

En agosto pasado, ‘El Mayo’ Zambada logró un acuerdo de culpabilidad a cambio de ciertos beneficios; sin embargo, aún existe la duda de cuánto tiempo pasará en prisión, además de la posibilidad de que las autoridades mexicanas también lo procesen por los delitos de los que se le acusa en el país.

¿Cuándo será la audiencia del ‘Mayo’ Zambada?

La audiencia del ‘Mayo’ Zambada, también conocido como ‘El Señor de la Montaña’ será el lunes 12 de enero de 2026, un día antes de lo acordado.

El juez Brian Cogan determinó que la audiencia fuera programada a las 10:00 horas, en Nueva York.

La noticia de la reprogramación ocurre el mismo día de la audiencia de Joaquín Guzmán López, quien se declaró culpable de delitos de narcotráfico, además de que admitió que Los Chapitos secuestraron al ‘Mayo’ Zambada el 25 de julio con tal de entregarlo a las autoridades de Estados Unidos y así obtener beneficios en su caso, así como en el de su hermano, Ovidio Guzmán.

¿Cuál podría ser la sentencia del ‘Mayo’ Zambada?

‘El Mayo’ Zambada, quien admitió ser líder del Cártel de Sinaloa en agosto pasado, evitó un juicio político y se declaró culpable por cuatro cargos relacionados con el tráfico de drogas y el crimen organizado.

Además, se enfrentará a Brian Cogan, el juez que sentenció a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán a cadena perpetua.

Ante los cargos por los que se le acusa, Zambada pidió en su acuerdo de culpabilidad no ser encarcelado en un penal de máxima seguridad, así como mayor acceso a su familia y una reducción de su condena.

Sin embargo, la pena por los delitos que se sancionarán podrían alcanzar la cadena perpetua.

¿Habrá pena de muerte para ‘El Mayo’ Zambada?

No. Ya que los fiscales de Estados Unidos admitieron que no buscarían la pena de muerte contra ‘El Mayo’ Zambada, esto antes de que se declarara culpable en Nueva York.

Un documento del Departamento de Justicia dirigido al juez Brian Cogan indica que las autoridades estadounidenses no buscarían que a Zambada se le sancione con la pena de muerte; sin embargo, no está claro si le darán al ‘Mayo’ la posibilidad de regresar a México.

Frank Pérez, abogado del ‘Mayo’ Zambada, aseguró que el líder del Cártel de Sinaloa no tiene intenciones de colaborar con las autoridades estadounidenses, además de que su cliente tiene indicios de demencia.