El ‘Mayo’ Zambada se enfrenta a la cadena perpetua en EU: ¿De qué delitos se declarará culpable?

Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los líderes más notorios del crimen organizado, se encuentra en el centro de atención por su inminente declaración de culpabilidad en Estados Unidos.

Será el próximo 25 de agosto, cuando el fundador del Cártel de Sinaloa acepte su responsabilidad de dos cargos: organización criminal continua y crimen organizado, según una carta del Departamento de Justicia de EU.

“El Mayo” enfrenta en total 24 cargos, que incluyen 17 delitos en Brooklyn, Nueva York, y siete en la corte de El Paso, Texas.

Esta podría ser la sentencia para “El Mayo” Zambada

Por el cargo de crimen organizado, “El Señor del Sombrero”, como también es conocido, podría enfrentar una pena de cadena perpetua.

Pese a ello, “El Mayo” evitará la pena de muerte, pues el pasado 5 de agosto, el Gobierno de Estados Unidos notificó que tanto Zambada García, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes no terminarán en el pasillo de los condenados a muerte.

La jugada de Zambada para ‘salvar’ al Cártel de Sinaloa

Su reciente decisión implica un juicio público que podría haber expuesto más detalles sobre sus operaciones criminales, como ocurrió con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Zambada podría beneficiarse de una condena más leve y la posibilidad de cumplir su sentencia en una prisión de menor seguridad.

La declaración de culpabilidad de Zambada podría representar un cambio en la dinámica del Cártel de Sinaloa.

Con la reducción de la exposición pública a través de su acuerdo, el cártel podría estar intentando evitar un colapso interno y mantener su estructura operativa. Esta estrategia podría ser vital para su supervivencia en un entorno donde la presión de las autoridades es cada vez más intensa.