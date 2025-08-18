‘El Mayo’ Zambada se ‘rinde’ en EU: Se declarará culpable ante juez que sentenció al ‘Chapo’

'El Mayo' Zambada enfrenta un proceso judicial en EU por narcotráfico y otros cargos.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien fue líder del Cártel de Sinaloa, acordó declararse culpable en su próxima audiencia en agosto, de acuerdo con documentos judiciales.

‘El Mayo’ Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en un aeródromo cercano a El Paso, Texas; actualmente, enfrenta un proceso en el Distrito Este de Nueva York. A Zambada se le imputan 17 cargos federales sobre narcotráfico, portación y distribución de armas de fuego y lavado de dinero, entre otros..

El pasado 5 de agosto, autoridades de Estados Unidos descartaron solicitar la pena de muerte contra Zambada, según un documento del Departamento de Justicia de EU.

El juez a cargo de la audiencia del ‘Mayo’ es Brian Cogan, quien también llevó el juicio contra Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

¿Qué sabemos del acuerdo del ‘Mayo’ Zambada con autoridades de EU?

Un nuevo documento judicial muestra que Ismael Zambada llegó a un acuerdo con fiscales federales de Estados Unidos para declararse culpable de los cargos que se le imputan. La próxima audiencia se llevará a cabo el 25 de agosto.

En varias ocasiones, la defensa ha solicitado la repatriación de Zambada, quien ha argumentado que fue detenido de manera irregular e ilegal por Estados Unidos, donde permanece preso. Previamente en febrero, la defensa de Zambada señaló que el exlíder del Cártel de Sinaloa temía ser sentenciado a pena de muerte, pero fiscales de EU ya han descartado esa posibilidad.

En desarrollo...