Indulto de Trump a Juan Orlando Hernández: ¿Qué relación tenía el expresidente hondureño con ‘El Chapo’?

EU afirmó que Guzmán Loera y otros narcotraficantes prolíficos en Honduras y Guatemala pagaron a Hernández sobornos. (Foto: Cuartoscuro/ X)

El presidente Donald Trump anunció el viernes que indultará al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

“Estaré concediendo un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que enormemente respeto, muy severamente y muy injustamente”, reveló el mandatario en su red social Truth Social.

Trump informó del perdón en una publicación en la que reiteró su apoyo al candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, la misma agrupación política de Hernández, para las elecciones del domingo en Honduras, al prometer que “habrá mucho apoyo” para el país centroamericano, si dicho político gana.

¿Por qué encarcelaron al expresidente de Honduras?

El expresidente no había cumplido ni tres semanas de haber dejado el poder el 27 de enero de 2022, cuando fue capturado en su residencia en Tegucigalpa, atendiendo una solicitud de extradición de Estados Unidos que se concretó en abril.

Esposado de pies y manos, del mismo modo que cuando fue capturado en el portón de su residencia el 21 de abril de 2022, fue llevado en un avión hacia Estados Unidos, donde reiteró ser inocente de todos los cargos que le imputaron.

El gobierno de Estados Unidos lo acusó de haber participado durante casi 20 años en una “conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos”.

El 26 de junio de 2024 recibió la condena de 45 años, siendo el primer expresidente de Honduras sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos (ETIENNE LAURENT/EFE)

“Hernández supuestamente recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el Ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares”, señaló el Departamento de Justicia estadounidense.

El fiscal general Merrick B. Garland aseguró que el expresidente supuestamente se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y violento basado en el tráfico ilegal de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

¿Cuál es la relación del expresidente hondureño con ‘El Chapo’?

El gobierno de Estados Unidos contó que como congresista y luego presidente de Honduras, Hernández se asoció con el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’, entre otros individuos.

“Aproximadamente en 2013, mientras Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en presidente, aceptó aproximadamente un millón de dólares en ganancias del narcotráfico de Guzmán Loera”, indicó.

Agregó que Hernández envió a Hernández Alvarado y un asociado, armados con ametralladoras, a cobrar el soborno de un millón de dólares de Guzmán Loera. A cambio, Hernández prometió seguir protegiendo las actividades de narcotráfico del Cártel de Sinaloa en Honduras.

El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que Guzmán Loera y otros narcotraficantes prolíficos en Honduras y Guatemala pagaron a Hernández sobornos provenientes de las ganancias de las drogas para apoyar su carrera política a cambio de la protección.

“Hernández usó estos sobornos estimulados por la cocaína para asegurar su continuo ascenso en la política hondureña, incluida su elección como presidente en 2013 y 2017”, aseguró EU.

El gobierno de Estados Unidos contó que como congresista y luego presidente de Honduras, Hernández se asoció con el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera. (Foto: EFE / Cuartoscuro) (Pedro Valtierra)

Condena contra Juan Orlando Hernández

Hernández fue imputado por tres cargos: conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína, y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración de importación de cocaína.

Hernández reclamó durante el juicio que para acusarlo el sistema de justicia estadounidense se había aliado con narcotraficantes que lo señalaban falsamente en venganza porque su Gobierno aprobó la extradición a Estados Unidos.

El 26 de junio de 2024 recibió la condena de 45 años, siendo el primer expresidente de Honduras sentenciado por narcotráfico en Estados Unidos, donde también cumple cadena perpetua uno de sus hermanos, el exdiputado Juan Antonio ‘Tony’ Hernández, por narcotráfico.