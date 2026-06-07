México ‘niega la entrada’ al ébola: Así tratarán los casos sospechosos durante el Mundial 2026

México ‘niega la entrada’ al ébola: Paso a paso de cómo tratarán los casos sospechosos y sus posibles contagios. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

El ébola aún no llega a México, pero el país ya cuenta con medidas para contenerlo en caso de que se registre un caso sospechoso de la variante Bundibugyo.

Autoridades de la Secretaría de Salud federal emitieron un aviso epidemiológico que detalla las acciones que deberá seguir el personal de salud a partir de la detección de un paciente sospechoso con ébola hasta el rastreo de las personas con las que tuvo contacto.

El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave) se pronunció por el brote de ébola Bundibugyo que afecta a la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur, que obligó a la declaración de una emergencia de salud pública de importancia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las medidas sanitarias son importantes, ya que se prevé un aumento en la llegada de turistas a México debido al Mundial 2026.

¿Qué ocurre si alguien tiene síntomas de ébola en México?

El aviso del Conave establece un protocolo de actuación ante un posible caso de ébola que inicia desde el primer contacto del paciente con cualquier unidad médica.

El personal de salud no deberá efectuar una exploración física exhaustiva. Únicamente tomará la temperatura sin contacto directo e identificará signos y síntomas mediante el uso completo del equipo de protección personal: guantes, bata, mascarilla, protección ocular y protección corporal.

Paso a paso para atender un caso sospechoso de ébola

Verificar que el paciente cumple con la definición operacional de caso sospechoso: fiebre súbita superior a 38.6 °C, al menos un síntoma compatible y antecedente de estancia en zonas con transmisión de ébola o contacto con un caso confirmado durante los 21 días previos.

Aplicar el aislamiento inmediato del paciente como medida preventiva ordenada por la autoridad sanitaria.

del paciente como medida preventiva ordenada por la autoridad sanitaria. Notificar de forma inmediata a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) de la Dirección General de Epidemiología.

Trasladar al paciente sospechoso al Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (Ceniaq), del Instituto Nacional de Rehabilitación, unidad designada para la evaluación médica, toma de muestras y eventual confirmación o descarte.

Informar de manera simultánea a la Jurisdicción Sanitaria correspondiente y al nivel jerárquico superior de la institución.

Incorporar al protocolo de estudio de contactos a todo el personal médico y de enfermería que mantuvo contacto con el paciente.

Realizar la prueba RT-PCR, cuyo resultado estará disponible durante las primeras 24 horas.

¿Qué pasa si se confirma un caso de ébola en México?

Cuando el Ceniaq confirme el caso, el área de epidemiología de la entidad federativa correspondiente iniciará el rastreo de contactos.

Las autoridades identificarán a cualquier persona que compartió cama con el paciente, sostuvo contacto físico directo, tuvo exposición a sangre o fluidos corporales, manipuló ropa de cama, equipo médico o materiales del entorno.

Todos los contactos identificados permanecerán bajo vigilancia durante 21 días posteriores a la última exposición. Si alguno presenta síntomas del ébola, ingresará de inmediato al protocolo de caso sospechoso.

¿Cómo se contagia el ébola?

El ébola es una enfermedad infecciosa grave. De las seis especies identificadas, únicamente cuatro afectan a los seres humanos.

El contagio ocurre principalmente por dos vías. La primera es zoonótica. En este caso, el virus pasa de animales silvestres, especialmente murciélagos, a los seres humanos.

La segunda corresponde a la transmisión entre personas. Esta ocurre por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales o secreciones de una persona infectada o fallecida. Entre ellos destacan orina, saliva, vómito, heces, semen y fluidos vaginales.

¿Cuáles son los síntomas del ébola y cuándo se agrava la enfermedad?

La enfermedad presenta dos fases claramente diferenciadas. La fase inicial provoca síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades:

Fiebre súbita alta.

Malestar general.

Dolor de cabeza.

Dolor muscular.

La segunda fase distingue al ébola de otros padecimientos y representa el mayor riesgo clínico. Entre sus manifestaciones destacan:

Vómito.

Diarrea.

Dolor abdominal.

Deterioro de la función renal.

Deterioro de la función hepática.

Manifestaciones hemorrágicas.

Sangrado en encías.

Sangrado en piel.

Sangrado en orina.

Sangrado nasal.

Sangrado rectal.

Sangrado vaginal.

Hasta el momento, ninguna autoridad confirmó casos sospechosos de ébola en México. Sin embargo, para prevenir una eventual propagación, diversas instituciones del sistema nacional de salud participarán en la aplicación de este protocolo.

Entre ellas se encuentran Conave, Secretaría de Salud, UIES, IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Pemex Salud, Sedena, Semar, SNDIF, INPI, Ceniaq, Instituto Nacional de Rehabilitación, Indre, la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) y las Unidades de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH).

México restringe la entrada al país de turistas provenientes de Congo, Sudán del Sur y Uganda

Desde finales de mayo, México restringió la entrada de viajeros por el brote de ébola en África. Aerolíneas como Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris indicaron que se reservan el derecho de transportar a personas que hayan estado en el Congo, Sudán del Sur o Uganda, 21 días antes de viajar a nuestro país.

La medida aplica a pasajeros internacionales que no cuenten con pasaporte mexicano o residencia vigente, informó Viva Aerobús, tras ser notificada por las autoridades mexicanas.