Península de Yucatán tendrá calor extremo este jueves 23 de julio; así estará el clima previo al ‘finde’

En Yucatán, la capital, Mérida, alcanzará una máxima de 40.3°C y una mínima de 20.0°C. (Foto: SMN)

La Península de Yucatán se prepara para un jueves 23 de julio con condiciones climáticas de calor extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas máximas de hasta 40.3°C en Mérida, Yucatán.

La región experimentará un ambiente mayormente despejado, con un calor intenso que requiere precauciones.

¿Qué temperaturas se esperan este jueves en la Península?

En Yucatán, la capital, Mérida, alcanzará una máxima de 40.3°C y una mínima de 20.0°C. Municipios como Mérida también vivirán una jornada calurosa. Las temperaturas actuales rondan los 30.4°C, y las máximas llegarán hasta los 41°C en algunas zonas.

En Quintana Roo, Cancún tendrá una máxima de 31.7°C y una mínima de 24.3°C, con un cielo despejado. Tulum espera una máxima de 33.0°C y una mínima de 22.7°C. Playa del Carmen presentará máximas de 33.7°C y mínimas de 23.0°C.

¿Habrá lluvias mañana en la Península de Yucatán?

La probabilidad de lluvia para este jueves será muy baja en toda la región. Los cielos estarán predominantemente despejados. Mérida tendrá un cielo poco nuboso, mientras que Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Chetumal disfrutarán de una jornada soleada y sin nubes.

El viento se mantendrá moderado en la zona. Mérida espera un viento de 12 km/h. Cancún y Chetumal registrarán vientos de 12 km/h. Tulum tendrá ráfagas de 10 km/h y Playa del Carmen de 9 km/h. Las condiciones serán estables.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 23 de julio: Máxima de 41°C, mínima de 20°C, poco nuboso, viento de 13 km/h.

Viernes 24 de julio: Máxima de 40°C, mínima de 20°C, poco nuboso, viento de 11 km/h.

Sábado 25 de julio: Máxima de 40°C, mínima de 20°C, despejado, viento de 13 km/h.

El SMN informa que una onda tropical se aproximará a la Península de Yucatán.

Esto, junto a canales de baja presión, podría traer chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el oriente, sur y sureste de México, pero no se esperan en la península para estos días.

¿Cómo protegerse del calor extremo en la región?

Ante las altas temperaturas, es crucial tomar medidas para proteger la salud. Se recomienda mantenerse bien hidratado, bebiendo abundantes líquidos, incluso si no se siente sed. Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, es fundamental.

Usar protector solar con un factor de protección alto, sombreros y gafas de sol ayudará a prevenir quemaduras. La ropa ligera, de colores claros y fabricada con telas transpirables, es la mejor opción para afrontar el intenso calor en la Península de Yucatán.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

Para obtener información actualizada y precisa sobre el clima, se aconseja consultar las fuentes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Protección Civil también emitirá avisos importantes, así la población podrá tomar las precauciones necesarias.

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