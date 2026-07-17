Vacaciones ‘ardientes’ en la Península de Yucatán: Espera calor extremo este sábado 18 de julio

Así estará el clima en la Península de Yucatán este sábado 18 de julio.

La Península de Yucatán se prepara para un sábado 18 de julio con calor extremo. Mérida alcanzará una temperatura máxima de 39.7°C, mientras que las ciudades costeras tendrán un clima ligeramente menos intenso. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica cielos parcialmente nublados y vientos moderados en toda la región.

Península de Yucatán: día caluroso con nubes esparcidas.

¿Qué temperaturas esperan en Península de Yucatán este sábado?

En Mérida, Yucatán, se anticipa la temperatura máxima más alta de la región, llegando a los 39.7°C. La mínima será de 20.0°C. Los municipios de Mérida también experimentarán grados extremos, con valores que oscilarán entre los 21°C y 41°C a lo largo del día. Se esperan cielos medio nublados.

Las zonas del Caribe Mexicano, como Cancún y Chetumal, tendrán un ambiente más templado, con máximas de 31.0°C y mínimas de 23.7°C. Tulum registrará entre 21.7°C y 33.0°C. Playa del Carmen presentará grados de 21.7°C a 33.3°C. Estas ciudades verán cielos parcialmente nublados.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias o tormentas en la Península de Yucatán?

La probabilidad de lluvia en la Península de Yucatán para este sábado es baja, a pesar de la cercanía de la onda tropical número 19. Sin embargo, el SMN señala que una nueva onda tropical se desplazará sobre la región en los próximos días, lo que podría aumentar las lluvias.

El viento será moderado en la Península, con velocidades de 12 km/h en Mérida y de 8 km/h en Cancún y Chetumal. En Tulum y Playa del Carmen, el viento alcanzará los 8 km/h y 7 km/h, respectivamente. La mayor parte de la región tendrá cielos medio nublados, con algunas zonas poco nubosas.

¿Cómo estará el clima en Yucatán los próximos tres días?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

sábado 18 de julio: Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 13 km/h.

domingo 19 de julio: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

lunes 20 de julio: Máxima de 40°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana indica que el calor persistirá, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 40°C en Mérida para el domingo y lunes. Se espera que los cielos sigan medio nublados, con vientos moderados. La llegada de una nueva onda tropical podría traer cambios en las condiciones atmosféricas.

¿Cómo protegerse del intenso calor en Península de Yucatán?

Ante el calor extremo, es crucial mantenerse hidratado bebiendo agua constantemente, incluso si no se siente sed. Se recomienda evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 11:00 y 16:00 horas. Usar ropa ligera, de colores claros y sombrero ayuda a prevenir golpes de calor.

Para quienes necesiten salir, es aconsejable usar protector solar con un factor alto. Los niños pequeños y adultos mayores son más vulnerables al calor, por lo que se debe prestar especial atención a su hidratación y bienestar. Se sugiere buscar refugio en lugares frescos y ventilados.

Fuente: CONAGUA

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