Sheinbaum responde a Calderón por la detención de Ernesto ‘N’: ‘No hay justicia selectiva’

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que exista justicia selectiva, como señaló el expresidente Felipe Calderón tras la detención de Ernesto ‘N’, exgobernador de Baja California, por presuntos nexos con una red de huachicol fiscal.

La mandataria sugirió una contradicción en la postura de Calderón. Recordó supuestas publicaciones del exmandatario contra Ernesto ‘N’, en las que lo señalaba por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Calderón tiene publicaciones de 2017 en contra del exgobernador, acusándolo de vínculos con una organización delictiva. Acaba de publicar Calderón, hablando de la solidaridad con este exgobernador y diciendo que hay justicia selectiva, cosa que negamos absolutamente”, dijo durante la mañanera de este viernes 17 de julio.

El exmandatario acusó a las autoridades de “no tocar y proteger” a funcionarios de Morena señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

También recordó la frase atribuida a Porfirio Díaz: “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”, para señalar que hasta el momento no existen avances en los casos de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa; del senador Enrique Inzunza y de otros ocho funcionarios.

“Tienen enfrente una lista de funcionarios de MORENA acusados de narcotráfico y alianzas criminales con sicarios y asesinos, que además usaron para robarse su elección. Y no los tocan, los protegen”, escribió en redes sociales.

¿Qué dijo Calderón de Ernesto ‘N’ en 2017?

En medio de la definición de las candidaturas del Partido Acción Nacional (PAN) para las elecciones de 2018, el expresidente Felipe Calderón se refirió de forma irónica a las aspiraciones de Ernesto ‘N’.

En varias publicaciones llamó al exgobernador de Baja California “destacado y tolerante humanista e intelectual”. Sin embargo, no existen comentarios sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, como afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Por qué fue detenido Ernesto ‘N’?

Ernestina Godoy, fiscal general de la República, aseguró que Ernesto ‘N’ formaba parte de una red “colosal” de huachicol fiscal, al figurar en una de las empresas vinculadas con el contrabando de combustible.

Según las autoridades, el entramado criminal provocó un daño al fisco superior a 4 mil millones de pesos. El modus operandi consistía en presentar declaraciones falsas o incompletas ante las autoridades aduaneras mexicanas para ocultar la cantidad real de combustible transportado y evadir el pago de impuestos.

Tan solo en siete meses, entre enero y julio de 2025, la organización realizó 4 mil 238 operaciones de importación en los puntos fronterizos de Tamaulipas. Posteriormente, el combustible se distribuyó hacia Coahuila, Durango y Zacatecas.

Las autoridades mexicanas estiman que ingresaron de manera irregular 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no declarados.