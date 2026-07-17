Sismo 7.4 en Chiapas fue el más intenso desde el terremoto del 7S de 2017: Van 60 réplicas

Chiapas es uno de los estados con mayor actividad sísmica debido al contacto convergente entre tres placas tectónicas. (Fotoarte: El Financiero/ Shutterstock).

El sismo de magnitud 7.4 con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, es el más grande que ha afectado la región desde el terremoto del 7 de septiembre de 2017, según un reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con los datos del SSN, el sismo de este viernes 17 de julio acumula 60 réplicas en apenas tres horas desde que ocurrió. La más grande ha sido de magnitud 6.5.

El movimiento telúrico ocurrió a las 08:48:41 horas de este viernes y tuvo su epicentro a 95 kilómetros de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 10 kilómetros y dejó como saldo una víctima mortal.

Por ello, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió alejarse de las costas, inclusó activó una alerta por tsunami, misma que ya fue levantada.

El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina tomó la determinación luego de analizar el comportamiento y las observaciones del nivel del mar en las zonas costeras más cercanas al epicentro, confirmando que ya “no se esperan variaciones significativas” en el oleaje.

A pesar del levantamiento de la alerta de tsunami, la Marina recomendó a la población y a las autoridades civiles mantener estrictas precauciones en las entradas de los puertos debido a la persistencia de fuertes corrientes marinas que podrían afectar las actividades turísticas, pesqueras y portuarias.

Sismo en Chiapas HOY: ¿Cuánto tiempo duró?

Según el reporte de algunas personas en Chiapas, el sismo de hoy duró hasta un minuto. El SSN detalla que en cuanto a este aspecto, hay tres conceptos distintos.

Uno es el tiempo del movimiento de la falla que lo origina, pueden ser unos segundos, el segundo es la duración del registro instrumental captado por los sismómetros (que puede extenderse varios minutos) y el tercero, la duración percibida por el ser humano

“Está limitada a la parte más intensa del movimiento debido a la menor sensibilidad en comparación con estos instrumentos, lo que genera una diferencia considerable entre ambas mediciones”, destaca.

Epicéntro del sismo de hoy en Chiapas; las autoridades emitieron alerta por tsunami en las costas. (SNN).

¿Cuántas réplicas van del sismo en Chiapas hoy y cuál ha sido su intensidad?

El sismo con magnitud 7.4 se localizó en la costa del estado de Chiapas, a 135 km al suroeste de Ciudad Hidalgo. Ocurrió a las 08:48 hora del centro de México.

Las coordenadas del epicentro son 14.162° latitud N y 93.287° longitud W y la profundidad es de 10 km.

Las réplicas de los sismos ocurren cuando las rocas se reacomodan después de un temblor de magnitud considerable. Esto genera una serie de temblores en la zona.

“El número de las réplicas puede variar desde unos cuantos hasta cientos de eventos en los próximos días o semanas de ocurrido el temblor principal”, detalla el Sismológico.

En cuanto al sismo de hoy en Chiapas, hasta las 11:00 de la mañana, se han registrado 60 réplicas, la mayor de magnitud 6.5.

¿Cuáles han sido los sismos más fuertes en Chiapas?

El SSN explica que Chiapas es uno de los estados con mayor actividad sísmica debido al contacto convergente entre importantes placas tectónicas:

Placa de Cocos.

Placa de Norteamérica.

Placa del Caribe.

La interacción de la placa de Cocos y la de Norteamérica se da frente a las costas de Chiapas, en el Pacífico mexicano.

Placas tectónicas en México; En Chiapas destacan la del Caribe, la de Cocos y la Nortemaéricana. (SNN).

Hay cinco grandes sismos registrados en el silgo XX en el estado y han sido con magnitudes mayores a 7 en las costas de Chiapas y Guatelama:

19 de abril de 1902, magnitud de 7.5.

23 de septiembre de 1092, magnitud de 7.7.

14 de enero de 1903, magnitud de 7.6.

29 de abril de 1970, manitud de 7.3.

10 de septiembre de 1993, magnitud 7.2.

En el siglo XXI se han registrado 19 sismos de magnitud 6.0 o mayores, apunta el SSN. Los de mayor magtinud han sido: