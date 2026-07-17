¡La ‘Máquina Celeste’ ya tiene casa! Cruz Azul regresa al Estadio Banorte

Cruz Azul podrá usar el Estadio Banorte como local a partir de la Jornada 2 de la Liga MX que inicia el 21 de julio. (Foto: Cuartoscuro)

¡No se van para Querétaro! Luego de que Cruz Azul informó que disputaría el partido contra el Club Puebla, correspondiente a la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026, la Liga MX confirmó que la ‘Máquina Celeste’ ya tiene casa.

Tal como estaba previsto antes del inicio del Apertura 2026, el equipo dirigido por el técnico Joel Huiqui regresará al recién inaugurado Estadio Banorte —sede que recibió partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026—, donde disputará sus encuentros como local.

La noticia llega poco después de que los cementeros enfrentaron dificultades para encontrar un inmueble para sus partidos, debido a que la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, recinto que habían seleccionado, no cumplía con las condiciones reglamentarias.

Cruz Azul podrá utilizar el Estadio Banorte como local a partir de su próximo partido.(Foto: Cuartoscuro)

¿A partir de qué momento Cruz Azul jugará en el Estadio Banorte?

La Liga MX informó, a través de un comunicado, que el club finalmente alcanzó un acuerdo con los administradores del recinto, por lo que disputará sus partidos como local en el Estadio Banorte durante el Apertura 2026.

La institución también explicó que, debido al acuerdo alcanzado, Cruz Azul ya no jugará en el Estadio Corregidora ni en el Estadio Ciudad de los Deportes el encuentro contra el Club Puebla.

“El día de hoy, el Club Cruz Azul informó a la LIGA BBVA MX que llegó a un acuerdo para utilizar el Estadio Banorte (...) el Club solicitó dejar sin efecto el proceso iniciado para el cambio de sede de sus encuentros”, indicaron.

Ante ello, la solicitud fue revisada y aprobada: “Club Cruz Azul está en posibilidades de participar en el Estadio Banorte, su sede registrada, a partir de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2026”, finalizó la Liga MX.

De esta forma, el próximo partido de los cementeros se llevará a cabo en el Estadio Banorte ante Puebla. El encuentro se disputará el 21 de julio, fecha en la que inicia la Jornada 2 del torneo, y está programado para las 19:00 horas.

¿Por qué Cruz Azul había salido del Estadio Banorte?

El cambio de planes de Cruz Azul para el Apertura 2026 tuvo su origen en un desacuerdo con los administradores el Estadio Banorte, de acuerdo con información compartida por el diario especializado en deportes ESPN.

Aunque el club celeste tenía previsto disputar ahí todos sus partidos como local, las conversaciones se complicaron debido a diferencias sobre las condiciones comerciales del contrato, particularmente en temas relacionados con los ingresos derivados de la operación del inmueble.

La directiva de la Máquina Celeste sostuvo que debía mantenerse vigente el convenio firmado con la administración anterior del estadio, el cual tendría validez hasta 2031. Sin embargo, los cambios en la gestión del inmueble llevaron a que se plantearan nuevas condiciones, situación que frenó las negociaciones, indica ESPN.

CIUDAD DE MÉXICO, 24MAYO2026.- Erik Lira y Carlos Rodríguez , jugadores de Cruz Azul, levantan el trofeo que proclama al equipo cementero como el campeón del Clausura 2026 luego de derrotar a los Pumas por marcador de dos goles contra uno. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

Ante la falta de un acuerdo inmediato, Cruz Azul solicitó a la Liga MX cambiar su sede al Estadio Ciudad de los Deportes. No obstante, el estado del terreno de juego impidió que esa opción pudiera concretarse, por lo que incluso se contempló disputar el encuentro de la Jornada 2 frente al Puebla en el Estadio Corregidora, en Querétaro.