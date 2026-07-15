OFICIAL: Liga MX se queda sin ascenso ni descenso ‘a partir’ de esta temporada

Liga MX oficializa que no habrá ascenso ni descenso a partir de esta temporada 2026-2027 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Liga BBVA Expansión MX).

Con la publicación de su Reglamento de Competencia, la Liga MX hizo oficial que, a partir de la temporada 2026-2027 —que arranca con la Jornada 1 del Apertura 2026—, no habrá ascenso ni descenso.

De acuerdo con el Artículo 35 del reglamento recientemente publicado, “a partir de la temporada 2026-2027, los clubes que integran Liga MX no descenderán a Expansión MX; asimismo, los clubes de Expansión MX no ascenderán a la Liga MX”.

Anteriormente, el Reglamento de Competencia de la temporada 2025-2026 de la Liga MX no contemplaba temas relacionados con el ascenso, pero sí con el descenso y únicamente del periodo en curso. “A la conclusión de la Temporada 2025-2026, no habrá descenso a la división de Expansión MX”, puntualizaba el documento.

Asimismo, el reglamento anterior contemplaba el pago al extinto Fondo de Estabilización de los Clubes, el cual servía para apoyar financieramente a los equipos de la división de plata, por parte de los últimos tres lugares de la tabla de cocientes.

Este año seguirá existiendo la tabla de cocientes, que originalmente servía para determinar al club descendido, aunque ahora será únicamente “para fines estadísticos”, de acuerdo con el vigente reglamento.

¿Cuándo fue la última vez que hubo ascenso y descenso en la Liga MX?

Jaguares de Chiapas fue el último equipo en descender deportivamente, en 2017, lo que permitió el ascenso de Lobos BUAP a la Liga MX.

En 2018 se eliminó temporalmente el descenso con el proyecto de ampliar la Liga MX a 20 participantes. Ese año, Cafetaleros de Tapachula ganó deportivamente el derecho de ascender; sin embargo, no cumplió con los requisitos de certificación para llegar a la primera división.

En ese torneo, Lobos BUAP terminó en el último lugar de la tabla de cocientes; sin embargo, evitó el descenso al pagar la multa correspondiente. Un año después, la franquicia fue vendida a un grupo encabezado por Alejandra de la Vega, que llevó a Bravos de Juárez a la Liga MX, donde permanece hasta la actualidad.

En 2019, Atlético San Luis fue el último equipo que obtuvo deportivamente su lugar en la Liga MX. Como consecuencia, el Apertura de ese año se disputó con 19 clubes, por lo que cada jornada un equipo descansaba.

Poco después, la Liga MX volvió a tener 18 equipos tras la desafiliación de Tiburones Rojos de Veracruz por incumplimientos financieros y violaciones a los estatutos de la competencia.

De esta manera, el Clausura 2020 inició con 18 equipos; sin embargo, la pandemia de COVID-19 provocó la suspensión de ese torneo y también del ascenso y descenso por un periodo de cinco años.

La pausa no impidió la llegada de nuevos clubes. Mazatlán FC ocupó el lugar de Monarcas Morelia en 2020 y, posteriormente, el conjunto cañonero vendió su plaza para permitir el regreso del Atlante a la LIga MX este año.

En septiembre de 2025, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó la apelación presentada por seis clubes de la Liga de Expansión MX, que buscaban el regreso del ascenso deportivo al terminar la temporada en 2026.