Diana Sánchez Barrios buscará el puesto de Alessandra Rojo de la Vega; se autodestapa para la Cuauhtémoc

La diputada local Diana Sánchez Barrios anunció este martes 15 de julio su intención de participar en el proceso interno de Morena para convertirse en coordinadora de los Comités de la Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional en la alcaldía Cuauhtémoc, cargo que perfila a quien buscará la candidatura del partido para las elecciones de 2027.

Durante una conferencia de prensa, la legisladora adelantó que solicitará licencia a su cargo en el Congreso de la Ciudad de México a partir de septiembre, con el objetivo de dedicarse de lleno a la contienda interna del partido guinda.

“La gente me lo ha pedido”, afirmó Sánchez Barrios al explicar las razones que la llevaron a levantar la mano para encabezar el proyecto de Morena en una de las demarcaciones más relevantes de la capital del país.

“Muchos años yo he hecho política en esta alcaldía, aquí nací, aquí crecí; como siempre lo he dicho, yo amo mi alcaldía, la gente me ha solicitado participar en esta coordinación”, declaró.

La actual coordinadora de la asociación parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente aseguró que mantiene una buena relación con otros perfiles morenistas interesados en competir por la candidatura y dijo confiar en el mecanismo de encuestas que utilizará el partido para definir a su representante.

“Que la encuesta decida, yo respeto la decisión de la gente”, sostuvo.

El anuncio ocurre apenas dos meses después de que Sánchez Barrios formalizara su afiliación a Morena, partido al que se incorporó tras una trayectoria política ligada a otras fuerzas.

De la oposición a Morena

La aspiración de Sánchez Barrios marca un nuevo giro en su carrera política. En las elecciones de 2024 participó como candidata suplente a diputada local por el Distrito 9 bajo la coalición integrada por PAN, PRI y PRD.

Además, durante la contienda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, su organización respaldó la candidatura del panista Santiago Taboada frente a Clara Brugada, actual mandataria capitalina.

Al ser cuestionada sobre su pasado político, la diputada descartó que su paso por el PRI y la oposición represente un obstáculo para competir por Morena.

Sánchez Barrios también es reconocida por ser la primera diputada transgénero del Congreso capitalino y por encabezar organizaciones de comerciantes ambulantes del Centro Histórico. Es hija de Alejandra Barrios Richard, fundadora de la Asociación Legítima Cívica Comercial y considerada una de las principales lideresas históricas del comercio informal en la Ciudad de México.

¿Cuál es la trayectoria de Diana Sánchez Barrios?

En 2021, Sánchez Barrios fue detenida por acusaciones relacionadas con extorsión agravada y robo agravado en pandilla, presuntamente vinculadas al cobro de “derecho de piso” a comerciantes del Centro Histórico. Tras permanecer nueve meses en prisión y continuar el proceso bajo prisión domiciliaria, fue absuelta de los cargos.

En octubre de 2024 sobrevivió a un ataque armado ocurrido en el cruce de las calles 5 de Mayo y Motolinia, en el Centro Histórico, donde un hombre le disparó por la espalda antes de escapar en motocicleta. Dos personas murieron durante la agresión.

Desde entonces, la diputada ha denunciado amenazas y ha reclamado avances en las investigaciones del atentado.

Uno de los principales frentes políticos de Sánchez Barrios ha sido su disputa con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, a raíz de los operativos para retirar comercio informal en la vía pública.

Las tensiones escalaron el pasado 16 de junio, cuando un operativo encabezado por autoridades capitalinas y personal de la alcaldía en la Zona Rosa derivó en enfrentamientos entre comerciantes y policías sobre la calle Génova.

Tras los hechos, Rojo de la Vega responsabilizó públicamente a personas vinculadas con la organización de Sánchez Barrios por las agresiones contra funcionarios y elementos de seguridad. La alcaldesa aseguró haber presentado denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La diputada rechazó las acusaciones, negó cualquier relación con los disturbios y acusó a la administración de la alcaldía de emprender una persecución política en su contra. También anunció el rompimiento de las mesas de diálogo que mantenía con el gobierno local.