Alessandra Rojo de la Vega denuncia agresión en Zona Rosa: ‘Fue gente de Diana Sánchez Barrios’

Esta noche, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció haber sido agredida junto con su equipo durante un operativo en la Zona Rosa y aseguró que los responsables serían personas vinculadas a la diputada local y lideresa de comerciantes, Diana Sánchez Barrios.

“Nos acaban de sacar a golpes, con palos, vidrios y armas de la ZONA ROSA. Gente de Diana Sánchez Barrios.”, publicó Rojo de la Vega la noche de este martes 16 de junio en su cuenta de X, aunque sin ofrecer más detalles de lo ocurrido.

‘Ataque’ contra Rojo de la Vega: SSC CDMX reporta riña y un detenido en la calle Génova

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó a través de un comunicado oficial que personal de la alcaldía Cuauhtémoc acudió a la calle Génova para llevar a cabo un operativo, el cual derivó en una riña con comerciantes de la zona.

La dependencia detalló que la situación fue controlada por elementos de seguridad y que, como resultado de los hechos, un hombre de 30 años fue detenido, el cual será presentado ante el agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Agregó que tras la confrontación, cuatro policías auxiliares y dos elementos de la SSC resultaron lesionados, quienes fueron atendidos en el lugar y en instalaciones de la propia dependencia por heridas menores.

En redes sociales, el periodista Irving Pineda compartió un video que presuntamente muestra la riña en la que se vio involucrada personal de la alcaldía y comerciantes en calles de la Zona Rosa, al igual que una fotografía en la que se observa la supuesta camioneta de la alcaldesa con un vidrio roto.

Los roces entre Rojo de la Vega y Sánchez Barrios no son nuevos. En febrero de este año, ambas funcionarias protagonizaron una confrontación por el reordenamiento de comerciantes ambulantes en San Cosme.

En esa ocasión la lideresa de comerciantes acusó a Rojo de la Vega de actuar con violencia durante operativos en la alcaldía y la calificó como una funcionaria “prepotente”.

Sánchez Barrios apuntó que los puestos habían sido previamente reubicados mediante un acuerdo y anunció que brindaría asesoría legal a las personas que habían sido agredidas.

“Buscan una alcaldía sin pueblo, gentrificada y encarecida para lucrar con la especulación inmobiliaria”, señaló aquella vez en un comunicado.