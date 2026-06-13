Directora de SuperISSSTE expone a hijas de Rojo de la Vega en X; ‘vieja enferma’, reclama alcaldesa

Alessandra Rojo de la Vega se mostró enojada porque Dunia Ludlow expuso a sus hijos. (Foto: Cuartoscuro)

La directora del SuperISSSTE, cadena de supermercados propiedad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Dunia Ludlow, criticó el pasado jueves a la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por acudir al partido inaugural del Mundial 2026.

Ante esto, la alcaldesa capitalina acusó a la funcionaria federal de exponer a sus hijas: ‘vieja enferma’, dijo la panista en redes sociales.

El pasado jueves se llevó a cabo la inauguración de la Copa de Mundo 2026 en la Ciudad de México, así como el primer partido de la gesta mundialista que fue entre la Seleccióbn Mexicana y la Sudafricana.

Varios políticos compartieron imágenes en las que mostraron que acudieron al Estadio Ciudad de México para disfrutar del festejo, así como para expresars su apoyo a los jugadores mexicanos, quienes ganaron el encuentro con dos goles.

¿Qué dijo la directora del SuperISSSTE?

A través de redes sociales, la directora del SuperISSSTE, Dunia Ludlow, acusó que en la alcaldía Cuauhtémoc se dice todos los días que “no hay presupuesto, que no hay facultades y que prácticamente nada se puede hacer”.

“Alessandra Rojo de la Vega aparece en una de las zonas más exclusivas de la inauguración del Mundial, donde los accesos y paquetes VIP alcanzan cientos de miles de pesos”, dijo la funcionario.

Su publicación fue compartida con una imagen de la alcaldesa en compañía de sus dos hijas que portaban la playera verde, característica de la Selección Méxicana.

“La pregunta no es por qué fue. La pregunta es por qué, para justificar la falta de resultados, siempre hay excusas; pero para los privilegios nunca faltan oportunidades”, dijo Ludlow en su publicación.

Además, afirmó que la alcaldía “Cuauhtémoc merece menos doble moral, menos propaganda y más resultados”.

Ale Rojo de la Vega llama ‘vieja enferma’ a Ludlow

En la misma publicación, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, contestó a la funcionaria federal por exponer a sus hijas en su publicación.

“Quién te autorizó subir a mis hijos, vieja enferma”, indicó.

Otros usuarios también cuestionaron el tuit de Dunia Ludlow por no cubrir la cara de dos menores de edad.

El jueves, Rojo de la Vega presumió haber acudido a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

“Te amo México. Vamos a ganar (y no me refiero nada más al partido)”, comentó.