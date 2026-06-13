Morena, PAN y PRI ‘conviven’ en el Mundial 2026: ¿Qué políticos fueron al partido inaugural?

La fiebre mundialista borró, al menos por unas horas, las barreras partidistas en México.

Durante el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, las gradas del Estadio Ciudad de México sirvieron como punto de encuentro para figuras de la cúpula política. El recinto reunió a integrantes del oficialismo y de la oposición.

Mientras decenas de funcionarios y líderes partidistas presumían su asistencia, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó críticas al elitismo del evento y al costo de los boletos.

La mandataria señaló que las entradas llegaron a costar e incluso superaron los 120 mil pesos. Por esa razón, en lugar de asistir al recinto mundialista, participó en un evento público en la alcaldía Gustavo A. Madero.

“Los boletos del estadio son muy caros; es muy poca la gente que puede pagar un boleto con ese monto. Hay gente que lo puede pagar y qué bueno que fue al estadio”, dijo en la mañanera del 12 de junio.

¿Quiénes fueron los políticos que asistieron a la inauguración del Mundial?

Legisladores, gobernadores y dirigentes partidistas del PRI, PAN, Morena y sus aliados acudieron para presenciar el primer partido del Mundial 2026. Varios compartieron fotografías desde palcos y gradas.

Entre los políticos y funcionarios que asistieron destacan:

Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, quien compartió fotografías con su familia y aficionados.

Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial del PAN-PRI-PRD.

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc.

Jesús Sesma , dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad de México.

, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad de México. Enrique Vargas del Villar , senador del PAN.

, senador del PAN. Salomón Chertorivski , integrante de Movimiento Ciudadano.

, integrante de Movimiento Ciudadano. José Antonio Meade , excandidato presidencial del PRI.

, excandidato presidencial del PRI. Alfredo del Mazo, exgobernador del Estado de México.

Santiago Taboada, exalcalde de Benito Juárez y excandidato a la Jefatura de Gobierno.

Mariano González Aguirre, exdiputado del PRI.

También asistieron Samuel García, gobernador de Nuevo León; Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, y Cuauhtémoc Blanco, diputado federal de Morena y exgobernador de Morelos. Trascendió que pudieron recibir invitaciones de la FIFA, por lo que no necesariamente cubrieron el costo de los boletos.

¿Por qué Sheinbaum no fue a la inauguración pese a la invitación de la FIFA?

La presidenta Claudia Sheinbaum decidió regalar su boleto para que una joven asistiera en su representación al partido entre México y Sudáfrica.

La ganadora fue Yolett Cervantes, quien obtuvo la entrada tras ganar un concurso de dominadas en el que participaron más de cien mujeres.