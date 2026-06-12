Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 12 de junio: Síguela aquí en vivo

Tras la inauguración del Mundial, la presidenta Claudia Sheinbaum podría ofrecer un balance tras las múltiples manifestaciones registradas y cuál será la ruta para los siguientes partidos que se celebren en el Estadio Ciudad de México.

La mandataria podría referirse a la carta que envió ‘El Chapo’, donde solicita su extradición a México; aunque estos temas suele delegarlos a la Secretaría de Seguridad o de Relaciones Exteriores.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de Sheinbaum este viernes 12 de junio.

Sheinbaum celebra triunfo de la Selección Mexicana e inauguración del Mundial: ‘Dieron alegría al pueblo’

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el triunfo de México ante Sudáfrica y el desarrollo de la inauguración del Mundial, que, dijo, trajeron alegría al pueblo. Comentó que el ambiente que se vivió dentro del Estadio Ciudad de México, el Zócalo y las diferentes plazas de México, donde “las familias llevaban la playera verde”.

“El juego buenísimo, felicidades a la selección, y además la alegría que le dieron al pueblo de México (...) Una alegría, de verdad, ahí es cuando uno piensa que a quien apuesta en contra de México le va a ir mal en la cancha, en la política, en la vida”, comentó la mandataria al inicio de la conferencia.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 11 de junio?

En la conferencia anterior, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, acusó a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de tener intereses políticos para mantener su paro de labores.

La mandataria afirmó que a partir de agosto se realizará un sondeo escuela por escuela para conocer la postura de los maestros sobre el Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) y tomar una decisión para su desintegración. Sobre la derogación de la Ley Issste de 2007, la mandataria no comentó.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, afirmó que grupos que protestaron junto a las madres buscadoras recibieron apoyo de transporte para llegar hasta la Ciudad de México, aunque no precisó la información, pues dijo que la siguen recabando.