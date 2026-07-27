Sheinbaum pone un alto a Milei y su acusación de ‘Argentinofobia’: ‘México no se mete con otros países’

Milei acostumbra a criticar a los gobiernos de izquierda en Latinoamérica, entre ellos al movimiento de la Cuarta Transformación en México.

México no se “mete con otros países”, fue la respuesta de Claudia Sheinbaum a la acusación de Javier Milei de que nuestro país y Brasil financiaron una campaña contra Argentina durante el Mundial 2026.

“Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún gobierno del mundo”, afirmó desde la ‘mañanera’ de este lunes 27 de julio.

Al contrario, Sheinbaum aseguró que su administración es objeto de ataques en redes sociales desde distintos frentes, aunque insistió en que México no responde de la misma manera.

“Aquí sí hay una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro Gobierno, pero nosotros no acostumbramos a meternos con otros países”, declaró.

Sheinbaum reiteró que la política exterior mexicana se guía por el principio constitucional de no intervención. “Autodeterminación de los pueblos y pedimos lo mismo, respeto”, añadió.

¿Por qué Milei acusó a México de financiar campaña contra Argentina?

Durante una entrevista con Radio Mitre, Javier Milei afirmó que el Gobierno de Brasil financió una campaña contra Argentina durante el Mundial 2026, cuya final perdieron ante España.

El mandatario aseguró que esa estrategia también contó con el respaldo de México y del Partido Demócrata de Estados Unidos.

“¿Sabe quién puso más plata en esta campaña anti-Argentina? El Gobierno de Brasil. 25 por ciento de los recursos salió de ahí”, sostuvo el presidente argentino, quien vinculó esa supuesta ofensiva a críticas difundidas en redes sociales sobre el desempeño de Argentina en el Mundial 2026.

Milei aseguró que Argentina se ha convertido en “un emblema de la libertad” y atribuyó las críticas a que su Gobierno representa, según dijo, “un faro de Occidente” que desafía a quienes “se escudan detrás del Estado presente”.

Las acusaciones se produjeron en medio de un nuevo episodio de tensión diplomática entre Argentina y Brasil, después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires tras los insultos de Milei contra el presidente Lula da Silva.

Durante una convención del Partido Liberal (PL) en Brasil, Milei calificó a Lula de “ladrón”, lo acusó de promover el socialismo en América Latina y criticó también al magistrado Alexandre de Moraes, quien encabezó el proceso judicial que derivó en la condena del expresidente Jair Bolsonaro por golpismo.

México y Argentina han mantenido diferencias políticas desde la llegada de Milei al poder en diciembre de 2023, aunque el Movimiento de la Cuarta Transformación ha insistido en que su política exterior se rige por los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención.

En marzo de 2024, Javier Milei llamó “ignorante” al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador tras las críticas del mandatario mexicano a los resultados de las elecciones en Argentina.

“Que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece”, dijo en una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer.

Milei criticó a López Obrador y Claudia Sheinbaum por lo que consideró como políticas populistas. “El populismo que ellos tanto ponderan (...) a los argentinos les costó un 80 por ciento de sus ingresos y ha llevado la cantidad de pobres a más del 50 por ciento”, agregó en la entrevista.