‘Intolerable e inadmisible’: Luis de la Fuente critica provocaciones de Argentina tras victoria de España

Luis de la Fuentes reprobó la actitud de argentinos tras la final del Mundial (Fotoarte: El Financiero / Créditos: AP, EFE).

Luis de la Fuente, DT de la selección española, criticó las reacciones de algunos jugadores de Argentina tras la final del Mundial 2026. El estratega calificó las agresiones y provocaciones como “intolerables e inadmisibles” y destacó la respuesta de sus futbolistas, a quienes definió como “buenos deportistas”.

Tras la derrota por 1-0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, algunos integrantes de la Albiceleste lanzaron golpes y protagonizaron agresiones contra jugadores de La Roja. De acuerdo con EFE, la FIFA abrirá una investigación disciplinaria para analizar lo ocurrido.

Algunos argentinos agredieron a españoles tras la final. EFE/EPA/RONALD WITTEK (RONALD WITTEK/EFE)

Luis de la Fuente condena las agresiones de Argentina tras la final del Mundial 2026

En entrevista con TVE, de la Fuente reveló que en un primer momento no se percató de lo que ocurría, pues seguía celebrando el título. Sin embargo, una vez informado, reprobó la conducta que tuvieron en el momento algunos futbolistas argentinos.

“En ese momento no me di cuenta, lo estaba celebrando. En cualquier caso, es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir. Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador, el cual lo habrá pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones... No es tolerable. Destaco nuestro comportamiento ante ese tipo de agresiones y provocaciones. Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas como buenos deportistas”, aseguró.

Tras la gran final hubo un conato de bronca entre ambos equipos. EFE/ Lavandeira Jr (LAVANDEIRA JR/EFE)

El seleccionador español reconoció que todavía sigue asimilando la conquista del título y explicó que valorará aún más el logro conforme pasen los días. También recordó las dificultades que enfrentó su equipo durante el torneo, como los largos desplazamientos, la humedad y el poco descanso durante una concentración que se extendió por 52 días.

“Han sido 24,000 km., humedad, poco descanso... Todo ese proceso, que te lleva hasta la final, más allá de los rivales, es lo que hay que superar. Esos fueron los grandes inconvenientes”, presumió.

Luis de la Fuente elogia a Rodri y Lamine Yamal tras conquistar el Mundial

El técnico también destacó el rendimiento de Rodri, Balón de Oro del Mundial 2026, y aseguró que nunca tuvo dudas sobre su nivel pese a regresar de una grave lesión de rodilla.

“Con todo el respeto, pero dudar de Rodri era un insulto a la inteligencia futbolística. Es el mejor del mundo en su posición. Tenemos también a Martín Zubimendi, que probablemente sea el segundo mejor. Fue creciendo partido a partido. Le llegué a decir que estando al 50% es mejor que muchos jugadores”, expresó.

Rodri fue el mejor jugador del Mundial 2026. EFE/EPA/WILL OLIVER (WILL OLIVER/EFE) (WILL OLIVER/EFE)

Asimismo, se mostró encantado con el desempeño de Lamine Yamal, de apenas 19 años, y consideró que el torneo representó un paso importante en su desarrollo.

“Creo que va a ser un salto cualitativo en su formación. Ya es un futbolista de una dimensión fantástica, pero tiene 19 años y debe seguir madurando. Este Mundial le ha servido para ese otro fútbol de sacrificio para el equipo, de ser solidario. Todos esos valores que él tiene, ponerlos al servicio del equipo. Eso le va a hacer ser mejor jugador en el futuro”, dijo.

Lamine Yamal ya tiene su primer Mundial. [Fotografía. Xinhua]

De cara al futuro, reconoció que dirigir a España en el Mundial 2030, que organizarán España, Portugal y Marruecos, sería “el orgullo más grande” para cualquier entrenador, aunque dejó claro que ahora está concentrado en los próximos compromisos de la selección.

“Sería el orgullo más grande de un entrenador. Pero ahora soy muy cortoplacista. Estoy pensando en los partidos de septiembre y octubre. El próximo Mundial lo vemos lejísimos. Si se cumplen los plazos y los requisitos profesionales que pretendo conseguir, ¿por qué no?”, reveló.

Entre las anécdotas del título, reveló que el defensa Marc Cucurella le prometió tatuarse su rostro si España levantaba la Copa del Mundo. “Le he dicho que está loco. Pero el que hace una promesa la tiene que cumplir y él es un hombre de palabra”, bromeó.

El lateral Marc Cucurella fue uno de los pilares de la conquista del Mundial por España. EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF (CHRISTOPHER NEUNDORF/EFE)

Además, gradeció el apoyo recibido desde su natal Haro y de toda la afición española durante el torneo. “Dar las gracias a todo el país por estar volcados con nosotros. Incluso en la distancia hemos sentido vuestro afecto. Es un orgullo grandísimo ser español. Gracias, España”, sentenció.