Airbnb y Vrbo ‘vencen’ a hoteles en el Mundial 2026: Subieron más sus tarifas durante la Copa en México

Airbnb y Vrbo subieron más sus tarifas que hoteles en el Mundial 2026.

Las empresas de renta de corta estancia con fines turisticos, como Airbnb y Vrbo, lograron tener mejores resultados en tarifas promedio durante el Mundial 2026 en las tres sedes mexicanas en comparativa con los hoteles tradicionales.

De acuerdo con datos de AirDnA, presentados por el Starc de la Universidad Anáhuac Cancún, muestran que el aumento de tarifas en los alojamientos de corta estancia fue más alto que en los hoteles de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.

¿Cuánto subieron sus tarifas Airbnb y Vrbo durante el Mundial 2026?

Guadalajara fue la sede en donde las rentas vacacionales de corta estancia tuvieron mejor rendimiento en comparación con los hoteles; allí, la tarifa promedio de los espacios en renta vía plataforma creció 78.4 por ciento, 37 puntos porcentuales más que el alza registrada para los hoteles.

Mientras que el aumento de tarifa hotelera durante el Mundial en la capital del país fue de 46.7 por ciento, las rentas de corta estancia, como Airbnb, lograron tener costos medios por noche que de 56.5 por ciento más, esto en comparación con igual periodo del año anterior.

En Monterrey, las plataformas de corta estancia también ganaron. Allí, los espacios en renta vacacional tuvieron incrementos en tarifas promedio 5 puntos porcentuales por arriba de la hotelería tradicional, esto durante la justa deportiva.

En ese sentido, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) estimó que uno de los factores por los cuales no se alcanzaron los resultados en cuanto a ocupación en los hoteles estuvo relacionado por la competencia desleal de las plataformas de alojamiento.

En la Ciudad de México existe una regulación ya vigente, pero no aplicada, que no ha sido instrumentalizada por las autoridades.

La regulación para plataformas de corta estancia contempla un padrón de anfitriones y una ocupación topada al 50 por ciento de manera anual.