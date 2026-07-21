CDMX y Jalisco, con rendimiento bajo en turismo durante el Mundial 2026

El turismo por el Mundial 2026 tuvo mejores resultados en Monterrey que en Jalisco y CDMX.

Los resultados del impacto del Mundial 2026 en el turismo perfilan a ganadores y perdedores, con cifras menores a las esperadas en el volumen de pasajeros, así como de la derrama económica, pero con un impacto que favorece a la marca-país que servirá como plataforma para atraer a más viajeros de cara a otros eventos futuros.

Según datos de Deloitte, que ha actualizado su estudio sobre el impacto económico del Mundial en México, el sector de retail habría quedado por debajo de lo estimado.

Sin embargo, los hoteles en las sedes mexicanas tuvieron un resultado ganador durante la realización de la Justa deportiva en las tres entidades. Los precios promedio por noche-habitación se dispararon, con rangos que fueron desde 40 por ciento hasta duplicar los precios promedio para las temporadas.

En ese caso, la ciudad sede que ganó en los dos indicadores, es decir, tanto en ocupación como en precio promedio de habitación fue Monterrey. La ciudad norteña tuvo un aumento de 2.1 puntos porcentuales en su ocupación, así como una expansión del 41 por ciento en el costo promedio de las habitaciones por noche de hotel durante la justa mundialista.

“Monterrey podría ser la ciudad sede que más ganó. No en términos de valor agregado, pero si la ocupación subió, es la única que aumentó, y las tarifas se incrementaron”, refirió Daniel Zaga, economista en jefe para Deloitte.

En el caso de Guadalajara, la ocupación hotelera por el Mundial 2026 descendió alrededor de 6 puntos porcentuales durante junio, pero las tarifas se duplicaron, según la consultora.

Al respecto, la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman, indicó que las tarifas del destino mundialista se llegaron a disparar hasta 180 por ciento.

“Estamos cumpliendo las expectativas. En el primer corte, ya estábamos cerca de los 2 millones de visitantes. La gran mayoría de turistas internacionales fue por el Mundial 2026”, detalló la secretaria de turismo local en entrevista para El Financiero.

(El Financiero)

CDMX, con caída en el turismo pero tarifas altas por el Mundial 2026

La Ciudad de México, en contraparte, reportó una caída de 2 puntos porcentuales en la ocupación hotelera promedio durante junio, pero sus tarifas hoteleras se lograron colocar 47 por ciento por encima de la media registrada para el mismo periodo del año pasado.

En general, y sin incluir los costos operativos asociados a la realización del Mundial 2026, la inversión generada para la Copa tuvo un retorno económico de 1.45 veces, es decir, por cada dólar invertido, se logró una ganancia de casi medio dólar, esto incluyendo el impacto generado por los visitantes y los proyectos de infraestructura.

Si se considera, además, el consumo por el evento, los proyectos de infraestructura y los derechos de transmisión, el retorno de inversión es de 2.07 veces.

Aficionados mexicanos, los afectados por el Mundial 2026

Los altos precios de los boletos para acceder a los estadios, además de una cantidad menor de asientos para ver los juegos del Mundial 2026, motivaron a los aficionados a quedarse en casa o asistir a bares y, en menor medida, a restaurantes para ver los partidos.

Esta situación ocasionó que las proyecciones de flujo de viajeros se quedaran cortas. Si se consideran las previsiones de Deloitte al inicio del año contra los datos estimados ya con el Mundial 2026 concluido en México, las expectativas quedaron 40 por ciento abajo.

Pero si se compara contra las proyecciones del gobierno, que fueron de 5.5 millones de turistas, la cantidad de viajeros mundialistas representó el 9 por ciento de lo esperado.

Los hoteleros también perdieron porque no lograron capitalizar la estancia de los viajeros: en promedio, estos permanecieron 2.5 noches, y se había proyectado una estancia del doble para los partidos del Mundial en la CDMX, según Deloitte.

De esta manera, la derrama asociada al hospedaje se estima en 328 millones de dólares, una cantidad 47 por ciento menor a la proyectada previa a la justa deportiva.

El gasto en restaurantes también quedó corta en 20 por ciento, mientras que la derrama relacionada con el transporte hacia y desde las ciudades sede se quedó 28 por ciento por debajo de lo proyectado.

“México capturó valor, pero también enfrentó límites claros: los mecanismos de precios dinámicos encarecieron el acceso a determinadas experiencias, el costo de los boletos moderó la demanda turística prevista y la concentración de visitantes en las ciudades sede provocó un efecto de sustitución que alteró los flujos turísticos y la disponibilidad de transporte aéreo en otros destinos”, concluye la consultora.