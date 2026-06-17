‘Vuela bajo’ el turismo aéreo internacional

El Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible Anáhuac Cancún (STARC, por sus siglas en inglés) publicó su reporte actualizado del tráfico de pasajeros internacionales en tres aeropuertos de alto perfil, que son Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, que refleja una caída generalizada en el periodo enero-mayo de 2026.

En Cancún el retroceso es de 2.3 por ciento contra el lapso comparable de 2025; en Los Cabos, de 4.2 por ciento, y en Puerto Vallarta, de 16.5 por ciento.

En la antesala del Mundial de futbol, se registraron resultados negativos para los tres aeropuertos que reciben cerca de 60 por ciento del tráfico internacional al país, de los cuales Cancún es el más importante por el volumen de pasajeros del exterior que moviliza.

En el conjunto de las tres terminales aéreas, se reporta una reducción de 4.9 por ciento anual en el tráfico de pasajeros internacionales, según la información de los grupos aeroportuarios que las operan.

Francisco Madrid, director del STARC, aseguró que este es el indicador adelantado más oportuno que se tiene sobre el comportamiento del turismo internacional y que los reportes de los meses más recientes han sido consistentemente malos, particularmente a partir de marzo.

Diversos factores explican el comportamiento negativo, que es mucho más pronunciado en Puerto Vallarta, con una caída de doble dígito que tiene que ver con los hechos violentos del 22 de febrero en Jalisco durante el operativo para ubicar al líder del CJNG, que se extendieron a otras entidades del país.

Además, unos días después empezó el conflicto bélico en Medio Oriente con sus posteriores efectos en los precios internacionales del petróleo, con el consecuente encarecimiento de los combustibles, sumado a otras disrupciones en la cadena de suministros energéticos.

“Hacia el verano vemos que el Mundial ciertamente dará un respiro, pero seguirá una presión a la baja, pues la oferta de asientos que hoy está programada para los meses de agosto, septiembre y octubre en los tres destinos es sensiblemente menor a la que estaba programada para el año pasado, por lo que es de esperar que la tendencia se mantenga y que todavía tengamos algunos meses con datos negativos”, me dijo el experto.

El hecho es que, si están ingresando al país menos turistas internacionales por avión, los viajes aéreos desde el exterior no están pasando por un buen momento.

“Hay que recordar, y yo creo que este es el punto más importante para el análisis, que el 80 por ciento del ingreso de divisas turísticas a México depende del turismo aéreo, cuyo gasto vuelve a tener un comportamiento negativo tanto en marzo como en abril”, señala Madrid.

En efecto, el INEGI informó la semana pasada que, según la Encuesta de Viajeros Internacionales, cerca de 8.3 millones de viajeros internacionales ingresaron a México en abril de 2026, lo que representa 8.1 por ciento más que en igual mes de un año antes.

De ellos, 3.8 millones fueron turistas internacionales que pernoctaron al menos una noche en el país, cantidad 1.8 por ciento mayor a la de abril de 2025, de los cuales más de 1.7 millones –la mayoría provenientes de Estados Unidos– ingresaron vía aérea, esto es 8.2 por ciento menos que 12 meses atrás.

El ingreso de divisas por concepto de gasto total de viajeros internacionales ascendió a 2 mil 972 millones de dólares, monto inferior en 2.3 por ciento al del cuarto mes de 2025.

Por su parte, la derrama económica generada por el ingreso de turistas internacionales ascendió a 2 mil 682 millones de dólares, siendo 4.0 por ciento menor a la de abril del año anterior.

En abril, el gasto de los turistas no fronterizos que ingresaron por vía aérea fue de 2 mil 349 millones de dólares, pero se contrajo 7.2 por ciento anual.

El foco de alerta turístico es la tendencia descendente de ese gasto, pues en enero registró un incremento de 2.3 por ciento anual, que pasó a terreno negativo en febrero, cuando reportó un 0.5 por ciento menos, caída que se acentuó a 8.0 por ciento en marzo y que también fue significativa en abril.

Si el principal mercado emisor de turistas internacionales para nuestro país es el estadounidense, la conclusión es obvia:

Otros países, destinos o regiones le están ganando a México el mercado de viajes de los estadounidenses al exterior por vía aérea.