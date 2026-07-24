El T-MEC y su ‘blindaje’ arancelario a México

Las exportaciones de manufacturas no automotrices de México explicaron dos de cada tres dólares obtenidos por ventas externas en el periodo enero-mayo de 2026.

Esto responde a que el país mantiene la exclusión de los aranceles estadounidenses para las exportaciones que cumplan con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Gracias a esa exención, el cumplimiento de México con el T-MEC se mantiene elevado, lo que le permite hacer un mayor aprovechamiento del tratado por parte de los exportadores mexicanos.

Si bien es alta la proporción de exportaciones mexicanas que ingresan a Estados Unidos con arancel cero, prácticamente el 85 por ciento, persisten las medidas unilaterales impuestas por su gobierno bajo la Sección 232 de su ley comercial, como los aranceles en automotriz, acero, aluminio y cobre.

Lo más reciente en la saga arancelaria es la decisión de la administración Trump, anunciada el jueves, de aplicar aranceles de al menos 10 por ciento a las importaciones procedentes de la mayoría de los principales socios comerciales de Estados Unidos.

Estos aranceles se derivan de una investigación sobre el presunto incumplimiento por parte de 60 economías, incluida México, de la obligación de prevenir el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro, en detrimento de los trabajadores estadounidenses.

Los bienes procedentes de 14 socios comerciales que se considera que han adoptado prohibiciones del trabajo forzoso, entre ellos México, Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido, estarán sujetos a aranceles del 10 por ciento.

Mientras que los productos de las restantes 46 economías se enfrentarán a un arancel de 12.5 por ciento, vigente desde el primer minuto del viernes 24 de julio.

En la víspera, los equipos negociadores de los gobiernos mexicano y estadounidense concluyeron en la Ciudad de México la tercera ronda de conversaciones bilaterales, que calificaron de “constructiva”.

Además, acordaron celebrar en septiembre la siguiente ronda de negociación, pero ahora en Washington, DC, como parte de la revisión del T-MEC.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, los bienes que cumplen con las reglas de origen del T-MEC quedan exentos de los nuevos aranceles de la Sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense de 1974, con base en una investigación iniciada en marzo pasado.

Bloomberg apuntó que los aranceles por trabajo forzoso representan la medida más drástica de Trump para restablecer su régimen arancelario proteccionista desde que sus gravámenes anteriores fueron anulados por la Suprema Corte en febrero.

Tras ese revés, Trump estableció un impuesto global a las importaciones del 10 por ciento, al amparo de la Sección 122, que expiró el viernes al cumplir su vigencia de 150 días.

La 122 otorga al presidente de Estados Unidos la capacidad unilateral de imponer aranceles. Bajo esa disposición, el mandatario puede imponer aranceles base de hasta 15 por ciento, pero se establece un límite de 150 días para su vigencia.

En paralelo, Trump abrió investigaciones adicionales bajo la Sección 301, que se llevaron a cabo mientras estuvo vigente el arancel general de 10 por ciento.

El efecto sobre México termina siendo ‘neutro’, pues el arancel de 10 por ciento de la Sección 122 fue reemplazado por el de 10 por ciento de la 301, pero se otorga un trato preferencial a los socios de Estados Unidos en Norteamérica.

Así, México mantiene la exclusión total de los aranceles para las exportaciones que cumplan con las reglas de origen del T-MEC.

Es decir, el 85 por ciento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos se mantiene con un arancel de cero por ciento.

La nueva disposición excluye los bienes sujetos a los aranceles de la Sección 232 impuestos desde el año pasado por la administración Trump y que afectan a las exportaciones mexicanas de acero, aluminio, cobre, automóviles y autopartes.

En esos productos, y en otros que no cumplen con las reglas de origen, está el 15 por ciento de las exportaciones mexicanas que quedó sin la protección del ‘blindaje’ del T-MEC.